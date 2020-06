Překračování hranic se SRN – aktualizace platná od 5.6.2020

05.06.2020 / 13:30 | Aktualizováno: 05.06.2020 / 13:31

Vláda dnes rozhodla o zrušení omezení pro cesty do Německa, Rakouska a Maďarska. Jednání s Německem stále pokračují. Od 5. 6. 2020 od 12:00 se mohou Češi vracet z Německa bez povinnosti testu na koronavirus, na německé straně ale dále platí stávající podmínky.

VSTUP NA ÚZEMÍ SRN

Podle informací o vstupu na území Německa publikovaných na internetových stránkách Ministerstva vnitra SRN, Spolkové policie (v němčině)

nebo na stránkách Velvyslanectví SRN v Praze (v češtině) je vstup na území Německa povolen mj. v následujících případech:

pro osoby s německou státní příslušností

pro osoby s povolením k pobytu v Německu

pro osoby s bydlištěm v Německu

pro přeshraniční pracovníci (je zapotřebí mít s sebou příslušné doklady)

pro osoby se závažnými důvody pro vstup do země (je zapotřebí mít s sebou příslušné doklady). O vstupu rozhodne příslušník daného orgánu na místě.

Závažnými důvody mohou být např.:

termín u lékaře nebo zdravotní ošetření (např. fyzioterapie). Je třeba předložit příslušné lékařské potvrzení/doklad.

návštěva manžela/manželky, životního partnera/partnerky, druha/družky

návštěva příbuzných

výkon práva péče o nezletilé dítě nebo styk s ním, to zahrnuje i vzájemný odvoz/vyzvednutí

o nezletilé dítě nebo s ním, to zahrnuje i vzájemný odvoz/vyzvednutí účast na důležitých rodinných událostech, jako jsou svatby, pohřby, náboženské obřady, i pro jiné osoby než rodinné příslušníky

vstup za účelem vzdělávání, studia, návštěvy školy, vč. mateřských škol

péče a údržba vlastních pozemků, pronajatých bytů, najatých ploch apod.

účast úředním jednání

péče o zvířata.

Osoby, které pro cestu nemají závažné důvody, nesmí cestovat do, resp. vycestovat ze Spolkové republiky Německo. To platí i pro osoby vykazující symptomy typické pro onemocnění koronavirem. Vstup na území SRN je tedy stále zásadně možný pouze ze závažných důvodů, nově je však možné cestovat do Německa rovněž z rodinných či osobních důvodů.

Vstup do země za účelem turismu či nákupů i nadále možný není.

OPATŘENÍ:

Spolková republika Německo a jednotlivé spolkové země se dohodly na zrušení povinné karantény při vstupu na území Spolkové republiky Německo z jiného členského státu EU, státu schengenského prostoru a Velké Británie za předpokladu, že bude celkový počet nových případů nákazy v daném státě za posledních sedm dnů nižší než 50 případů na 100 000 obyvatel. Na webové stránce Robert-Koch-Institutu se lze informovat, na které evropské státy se toto pravidlo vztahuje.

V jednotlivých spolkových zemích platí povinnost nosit roušky k zakrytí dýchacích cest zpravidla v hromadné dopravě a uzavřených prostorách.

Podrobné informace o opatřeních v Bavorsku naleznete zde.

ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Stránky Ministerstva vnitra SRN

Stránky Ministerstva zahraničí SRN

Stránky Velvyslanectví SRN v Praze.

Stránky bavorského Ministerstva vnitra, sportu a integrace

https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/infos/index.php

https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/massnahmen/index.php

Aktuální pravidla pro vycestování z ČR do zahraničí a otevřené hraniční přechody ČR naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.