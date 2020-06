Nová pravidla: od 8. června by se mohla rozšiřovat nabídka leteckých spojení s Čínou

05.06.2020 / 11:53 | Aktualizováno: 05.06.2020 / 12:09

Dne 4. června 2020 vydal čínský Úřad pro civilní letectví (Civil Aviation Administration of China - CAAC) nové nařízení pro regulaci mezinárodních letů. To otevírá možnost pro znovuobnovení leteckých spojení mezi Evropou a Čínou provozovaných evropskými aerolinkami. Pravděpodobně to povede také k postupnému navýšení nabídky leteckých spojení z Číny i do dalších mezinárodních destinací. Nové lety by mohly začít být dostupné již v týdnu od 8. června.

Podle dosavadních pravidel mohly v pravidelných letech jednou týdně pokračovat pouze ty společnosti, které provozovaly lety v týdnu od 16. do 22. března. To v praxi vedlo k tomu, že evropské letecké společnosti nemohly obnovit letecká spojení s Čínou a minimální počet přímých spojení s Evropou zajišťovaly jen čínské aerolinky. Nyní by tedy za určitých podmínek měly i evropské a další mezinárodní aerolinky začít mít možnost získat povolení provozovat jedno letecké spojení s Čínou týdně. Od července by v případě příznivé epidemiologické situace na palubách letadel mohlo dojít k navýšení letů na určitých trasách na dva týdně.

Nová pravidla zavádějí systém pobídek, který pravděpodobně povede k povinnému testování, resp. předkládání osvědčení o negativním testu na virus SARS-CoV-2 před nástupem do letadla ve směru do Číny. Důvod je ten, že aerolinky budou nově čínskými úřady penalizovány za to, pokud se při testování po příletu do Číny ukáže, že na palubě letadla bylo 5 až 9 infikovaných. V takovém případě dostane letecká společnost od čínských úřadů automatický zákaz letu pro příští týden. V případě, že počet nakažených dosáhne či překročí 10, automatický zákaz nastává pro následující 4 týdny. Naopak, pokud se letecké společnosti podaří tři týdny po sobě přepravit do Číny pasažéry s nulovým výskytem viru, bude moci od následujícího týdne rozšířit počet spojení na dva týdně. V ideálním případě by tedy mohly některé aerolinky, podaří-li se jim efektivně zamezit vstupu nakažených na palubu, začít létat na trasách mezi Evropou (a dalšími zeměmi) a Čínou dvakrát týdně již od přelomu června a července tohoto roku.

Velvyslanectví České republiky v Pekingu v této souvislosti cestovatelům doporučuje:

1) Sledovat webové stránky leteckých společností, kde by se měly průběžně objevovat nejen informace o znovuobnovených či nově otevřených spojeních, ale také instrukce k tomu, jaké budou požadované podmínky ohledně osvědčení o negativním testu na virus SARS-CoV-2 před cestami do Číny. Nelze vyloučit, že podmínky se budou u jednotlivých leteckých společností lišit.

2) Vždy pečlivě u prodejce letenek, nebo nejlépe přímo u dopravce ověřit, zda se lety nabízené v rezervačních systémech pro spojeni z/do Číny opravdu uskuteční a v případě, že ne, jaké jsou podmínky refundace za zrušené letenky. Povolení letů závisí na rozhodnutí čínských orgánů a aerolinky či distributoři letenek v mnoha případech nabízejí letenky i na trasy a data, pro která ještě nemají jistotu schválení čínskými úřady.

3) Bez ohledu na zjištěné informace dle bodu 2 počítat s určitou mírou rizika, že zakoupený let může být i pouhý 1 týden před plánovaným odletem zrušen. Tato situace může nastat v případě, že se letecké společnosti nepodaří na předchozím letu do Číny udržet počet pozitivně testovaných na minimu (viz výše).

Dále upozorňujeme, že nová pravidla se týkají pouze režimu pro provoz leteckých spojení. Nejsou jimi dotčena dosavadní omezení na čínské straně ohledně platnosti a vydávání víz. Zůstává také povinnost po příletu do Číny absolvovat 14denní karanténu v předem určeném karanténním středisku (hotelu), a to na vlastní náklady. Více informací najdete v samostatném článku na našich stránkách.

Celý text nových pravidel pro mezinárodní leteckou přepravu s Čínou je dostupný na webu CAAC.