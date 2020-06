Ekonomický kalendář: Hlavní roli dnes hrají statistiky z amerického trhu práce

NFP report z USA je dnes hlavním fundamentem

Canadská zaměstnanost by měla klesnout o 500 tis. pracovních míst

Statistiky z trhu práce z USA a Kanady jsou dnes tím nejdůležitějším, co ekonomický kalendář nabízí. Dle amerického Bureau of Labor Statistics se v dubnovém reportu objevily určité nesrovnalosti. Nezaměstnanosti byla vyšší než zveřejněných 14,7 %. Pokud se dnes podaří nesrovnalosti napravit, tak můžeme být svědky prudkého růstu statistik nezaměstnanosti. Obchodníci by dnes navíc měli sledovat ropu. Spekuluje se, že by organizace OPEC+ mohla realizovat online zasedání už zítra.

10:00 - Itálie, maloobchodní prodeje za duben. Expected: -10% YoY. Previous: -20.5% YoY

14:30 - USA, NFP report za květen.

Změna zaměstnanosti. Expected: -8000k. Previous: -20500k

Růst mezd. Expected: 8.6% YoY. Previous: 7.9% YoY

Míra nezaměstnanosti. Expected: 19.7%. Previous: 14.7%

Průměrný počet pracovních hodin týdně. Expected: 34.3h. Previous: 34.2h

14:30 - Kanada, trh práce za květen.

19:00 - Počet aktivních vrtů v USA. Minulý týden: 222