Zlín: Výsledky kampaně Do práce na kole

Výsledky kampaně Do práce na kole

Zlín - Navzdory jarní pandemie koronaviru, kdy spousta zaměstnanců, podnikatelů a vůbec příslušníků všech profesí čelila řadě problémů, se do celorepublikové květnové výzvy Do práce na kole 2020, koloběžce, pěšky, poklusem i jinak zapojilo letos 15879 účastníků z 50 pořadatelských měst (ale i z jejich okolí).

Společně soutěžící města Zlín a Otrokovice se umístila v první desítce. Ve Zlíně, Otrokovicích a okolí se letos zapojilo do kampaně 996 cyklistů, koloběžkářů, chodců a běžců, v minulém roce to bylo 941. Je to o 55 více jak minulý rok, a to i z důvodu, že se k nám přihlásili na poslední chvíli z Uherského Hradiště. Přivítali jsme je, protože kromě vyhlašování výsledků soutěže, přijedou určitě navštívit i oblíbené turistické cíle v Otrokovicích i ve Zlíně.

Ve Zlíně se letos zaregistrovalo 457 nadšenců, minulý rok to bylo o dva méně, a to 455. V Otrokovicích soutěžilo v tomto roce 448 přihlášených a v roce 2019 jich bylo 486. Společně všichni za celou republiku zvládli bezmotorově 3 799 185 km a ušetřili 490 tun CO2.

Ve čtvrtek 11. června 2020 připravují organizátoři ve Zlíně na náměstí Míru vyhlašování výsledků Do práce na kole 2020 za Zlín, Otrokovice a okolí . Od 16.00je naplánovaný program se živou hudbou a s překvapením a od 17.00 hodin vyhlašování výsledků soutěže. Je zajištěno i občerstvení. Pozvaní jsou též vzácní hosté.

Kromě cen věnovaných regionálními partnery, kterým děkujeme, získá každý člen vítězného týmu v kategorii Pravidelnost koloběžku z firmy KOSTKA - kolobka, s.r.o., od Statutárního města Zlín a Městského úřadu Otrokovice. Podmínkou pro získání nejlepší výhry je, že musí být tým, nebo alespoň jeho zástupce, přítomný na vyhlašování výsledků soutěže. Pokud se nikdo nedostaví, považujeme nepřítomnost za nezájem o výhru !

Kromě soutěžících Do práce na kole 2020 jsou vítáni i nesoutěžící, kteří od CykloZLÍN dostanou malý dárek. Musí se ale o něj přihlásit ve stánku Besip.

Dostavte se všichni 11.6. do Zlína na náměstí Míru ! Čeká na Vás bezvadné odpoledne :-)