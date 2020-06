Upravené podmínky aukce 5G frekvencí na první pohled negativní pro O2 ČR

Česká spořitelna je bankou s nejdelší tradicí na českém trhu. Téměř 200 let tvoří jeden ze základních pilířů českého bankovního systému. V současnosti poskytuje služby pro přibližně 4,7 milionu klientů. Od roku 2000 je součástí nadnárodní finanční skupiny Erste Group Bank.



ČTÚ včera vydal upravený návrh podmínek aukce frekvencí 700 MHz a 3,5 GHz. Jeden 2X10 MHz blok má být rezervován pro nové zájemce. Podmínka pokrytí pro získání národního roamingu po 6/2025 byla zvýšena z 20% na 30% a vyvolávací aukční cena v pásmu 700 MHz byla stanovena v přepočtu na zhruba 0,25 EUR /MHz/pop. Upravené podmínky nyní půjdou znovu do veřejné konzultace, připomínky mohou být podány do 4. Července. V rozhovoru na internet pak šéfka ČTÚ řekla, že seriózní zájem o aukci mají minimálně tři potenciální noví plnohodnotní operátoři: ČEZ České Radiokomunikace a Sazka. V samostatném článku se pak menší operátor Nordic Telecom vyjádřil, že už na frekvencích 3,5 GHz dosáhl pokrytí asi pětiny obyvatelstva (ČTÚ, Lupa.cz, E 15).Rezervovaný blok v pásmu 700 MHz pro nové uchazeče je tak zpět na stole. ČTÚ také podle našeho názoru upravil podmínky tak, aby je stávající operátoři nemohli jednoduše napadnout. Dva ze tří stávajících operátorů se totiž mohou teoreticky povinnosti národního roamingu vyhnout. Povinnost vydražitelů 700 MHz poskytnout národní roaming novému hráči bez ohledu na to, zda na pokrytí použil pásmo 700 MHz či 3,5 GHz nicméně v návrhu zůstala. To výrazně nahrává Nordic Telecom. Seriózní zájem ze strany ČEZ , Sazky a Radiokomunikací je pak pro O2 ČR také negativní. Cílová cena (241 Kč , asi 10% nad aktuální cenou) a doporučení Erste na akcie O2 ČR sice již předpokládají dlouhodobý tlak na ceny mobilních dat , i tak bychom ale očekávali na nový návrh podmínek aukce negativní tržní reakci.