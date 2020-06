Akcie American Airlines skokem rostly o 41% - obnoví až 55% letů

Česká spořitelna je bankou s nejdelší tradicí na českém trhu. Téměř 200 let tvoří jeden ze základních pilířů českého bankovního systému. V současnosti poskytuje služby pro přibližně 4,7 milionu klientů. Od roku 2000 je součástí nadnárodní finanční skupiny Erste Group Bank.



Více informací na: www.csas.cz

Velmi výrazně včera posilovaly aerolinie (+12%), poté co American Airlines uvedly, že od července výrazně zvýší počet letů k 55% kapacit roku 2019, zatímco v květnu to bylo 20%. Informace přichází po předchozích zprávách o celkově rostoucí letecké aktivitě i růstu rezervací dovolených firmy včera skokově rostly o 41%, jelikož firma byla považována za jednu z nejzranitelnějších na americkém trhu v současné situaci, díky svému vysokému zadlužení. Tato zpráva tedy dle investorů snižuje riziko, že by firma měla zbankrotovat