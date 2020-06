Rozbřesk: Mzdy brzdí, nezaměstnanost narůstá a guvernér ČNB očekává stabilizaci koruny

Včera zveřejněné mzdy v podstatě uzavřely sadu dat za první kvartál a docela jasně naznačily, že doba jejich rychlého zvyšování už skončila. Nejpomalejší růst průměrné mzdy za poslední tři roky nebo té reálné dokonce za posledních šest let ukazuje, že se poměry na dříve stále více napjatém trhu práce začínají v důsledku koronakrize měnit.

Samozřejmě lze vždy argumentovat vypovídací schopností oné průměrné hodnoty, které se někdy věnuje až příliš velká pozornost, nicméně při pohledu na vývoj mediánu se lze v podstatě dobrat k obdobnému závěru, jen možná s trochu větším zpožděním, protože podrobné mediánové výsledky za jednotlivé kraje a profese přicházejí vždy s větší prodlevou.



Dopad nástupu koronakrize, nebo chcete-li nastupující recese, byl na výsledcích prvního čtvrtletí zatím jen velmi dílčí. Propadly mzdy, odvětví rekreace a kultury nebo v realitním sektoru, které byly postiženy restrikcemi a změnou chování zákazníků v prvním sledu. Zpomalení tempa však bylo patrné i v největším tuzemském odvětví – průmyslu – v rámci kterého se řada velkých firem rozhodla k dobrovolným odstávkám spojených s výplatou krácené mzdy. Na druhé straně pomyslného žebříčku pak byla energetika, kde naopak mzdy zrychlila na téměř 11 %. Nicméně při hodnocení jakýchkoli čísel z prvního kvartálu je třeba mít stále na paměti, že nouzový stav byl v ČR vyhlášen 12. března, takže z pohledu tohoto období nešlo ani o celé tři týdny.



Po mzdách by dnes měly přijít na řadu výsledky květnové nezaměstnanosti , avšak jak už včera informovala média, dosáhla podle údajů MPSV očekávaných 3,6 %. Na první pohled tedy žádný velký skok ve srovnání se situací před koronakrizí, avšak to by bylo až příliš zjednodušené hodnocení. V první řadě je třeba uvést, že na jaře nezaměstnanost obvykle klesá a třeba loni v květnu dosahovala míra nezaměstnanosti 2,6 %. To mimochodem znamená, že aktuálně je na úřadech práce nahlášeno meziročně o zhruba 60 tisíc více, a to samozřejmě není ještě konec koronavirové epizody. Ať už kvůli vyčkávání firem, administraci propouštění, Kurzarbeitu apod. Zapomenout nelze ani na 645 tisíc zahraničních pracovníků registrovaných ještě na konci března, z nichž část o práci přijde a v tuzemských číslech se neprojeví. Svoji roli však budou mít i opatření u našich hlavních obchodních partnerů, která mohou pozitivně ovlivnit i české exportéry. Bohužel naděje pro tuzemský automobilový průmysl vkládané do německého šrotovného se naplní jen z velmi malé části. Koruna se včera pohybovala podobně jako ostatní měny v regionu tak trochu jako na houpačce. Nejprve se letmo podívala na hranici 26,80 EUR/CZK nicméně v průběhu času se opět vrátila k hranici 26,60. Tedy v podstatě tam, kde by se mohla podle guvernéra ČNB stabilizovat. Pozitivně na korunu působí zprávy z ECB , která chce trhy dál zavalovat novou likviditou. Ta si nepochybně bude hledat příležitosti i na trzích, kde úrokové sazby a výnosy dluhopisů nezačínají mínusem, takže z nové euro záplavy může koruna vytěžit i něco pro sebe.Eurodolar dostal včera zásadní vzpruhu od ECB , která výrazným způsobem navýšila program nákupů dluhopisů do své bilance. ECB tím jednak vyslala jasný signál německému ústavnímu soudu o tom, že do své (akomodativní) politiky si mluvit nenechá a jednak zatlačila rizikové prémie u italského španělského dluhu podstatně níže. Obojí je bez diskuze jednoznačně pozitivní pro eurodolar, který je také o figuru a půl výše než ve středu.Navíc dolaru nehrála do karet ani data z amerického trhu práce , což je příběh, který bude mít pokračování v podobě dubnových payrolls. Pohled na americké statistiky to nemusí být pěkný - zvláště pokud míra nezaměstnanosti bude atakovat 20 %. Ropa Brent si ke konci týdne připisuje mírné zisky, které posílají její cenu zpět nad úroveň 40 dolarů za barel . Schůzka aliance OPEC+ by se dle nepotvrzených informací alžírské televize mohla konat již tuto sobotu, přičemž panuje konsensus na prodloužení dosavadních škrtů přinejmenším o další měsíc (konec července). Nejistá je v tento moment zejména situace ohledně příspěvku Iráku, tradičně největšího hříšníka kartelu, který oznámil, že nebude schopen zcela plnit vlastní produkční kvóty ani v červenci. Tento fakt by však neměl bránit rolování dosavadní rekordní dohody na omezení těžby, která by měla dále povzbudit trh a přispět k jeho rebalancování v dalších měsících společně s tím, jak bude naskakovat ropná poptávka.Poslední dny byly na světových trzích ve znamení výrazných růstů, ale včera trhy přibrzdily. Nejlépe se dařilo finančnímu sektoru ( Citigroup +4,3 %, Bank of America +3 %). Další výrazné růsty mají za sebou i aerolinky, které se rychle vrací z propastí minulých týdnů (Delta Airlines +13,7 %, American Airlines +41,3 %). Naopak nejslabším článkem včerejšího dne byly technologie ( Alphabet -1,7 %, Microsoft -1,3 %, Facebook -1,7 %).