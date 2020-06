ECB navýšila PEPP o 600 mld. na výsledných 1,350 biliónu EUR

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Ve čtvrtek ECB na svém zasedání rozhodla zvýšit proti-krizový program PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) o 600 mld. EUR na celkových 1350 mld. EUR a čisté nákupy aktiv prodloužila až do června 2021 (dosud do prosince 2020 ). Veškeré reinvestice v programu PEPP budou trvat alespoň do konce roku 2022. Naopak úrokové sazby (hlavní: 0,00 %; depozitní: - 0,50 %) a základní program kvantitativního uvolňování (APP) ECB ponechala beze změny. Prezidentka ECB Lagardová na tiskové konferenci uvedla, že rozhodnutí rozšířit program PEPP bylo jednomyslné, ale nastavení parametrů bylo „širším konsenzem“. Lagardová také uvedla, že ECB nediskutovala možnost, že by kupovala dluhopisy bez investičního ratingu (high yield).V reakci na rozhodnutí ECB výrazně klesly dluhopisové výnosy ve Středomoří. Výnos 10letého dluhopisu Itálie klesl o 14 bodů na 1,40 %, což je nejnižší úroveň od konce března. Euro dolaru znova posílilo, z úrovně 1,12 USD/EUR se euro dostalo na 3měsíční maximum 1,135 USD/EUR