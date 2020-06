Duben 2020, nejhorší měsíc pro tuzemské maloobchodníky (Ranní zpráva z finančního trhu)

Ekonomický kalendář nás v závěru týdne příliš nenavnadí. Německé objednávky za duben ukáží hloubku problému v měsíci, kdy byla ekonomika vládními opatřeními v boji s koronavirem nejvíce zasažena. To samé platí pro americký trh práce, kde míra nezaměstnanosti může atakovat hodnoty z 30. let minulého století. Zajímavá data přijdou i z domova, a to v podobě dubnových maloobchodní tržeb. Nuceně zavřená část obchodů se podepsala na více než pětinovém meziročním poklesu. Bez zajímavosti pro nás nebude ani maďarská průmyslová výroba. Může leccos naznačit i pro nás. Tuzemské číslo totiž bude publikováno až příští týden.

Míra nezaměstnanosti v USA atakuje historická maxima

Závěr týden zřejmě náladu finančním trhům zkazí. Po většinu týdne panovala na globálních trzích celkem povzbudivá nálada, dnešek by ale měl znamenat návrat k realitě. To by příliš nemělo svědčit společné evropské měně, ani jejím regionálním souputníkům včetně české koruny.

Německé podnikové objednávky i v dubnu spadly, po -15,6 % m/m zaznamenaných v březnu to za první měsíc druhého kvartálu odhadujeme na 19,7 %. Stejně špatně si podle nás vedly domácí i zahraniční objednávky. Na pandemii covid-19 totiž zareagovala většina vlád obdobně. S květnovým rozvolňováním vládních restrikcí ale vidíme světlo na konci tunelu. Májový měsíc by tak již měl být ve znamení meziměsíčního vzestupu. Síla budoucího oživení je ale hodně zahalena nejistotou. Jednak není jasné, jak budou vypadat globální výrobní řetězce, jednak není zřejmá budoucí robustnost poptávky.

Americký trh práce zaznamenal v květnu další smutný rekord. I když z pohledu počtu zaniklých míst byl nejhorší duben (20,5 mil. zaniklých míst, pro květen čekáme -4,5 mil.), z pohledu míry nezaměstnanosti přepokládáme další „vylepšení“ historického výsledku časové řady začínající po 2. světové válce. Její míra podle nás vyšplhá na 17,7 %, tržní očekávání se dokonce blíží 20 %. Výsledek tak může atakovat čísla z dob Velké hospodářské krize 30. let minulého století. Průměrné hodinové výdělky i v květnu porostou solidním tempem. Bude se však, stejně jako v dubnu, jednat o statistickou iluzi – propouštění nízkopříjmových zaměstnanců automaticky zvedá průměrnou mzdu, i když nikdo nic navíc reálně nedostane.

Ani tuzemské statistiky dubnových maloobchodních tržeb nepotěší. Většina obchodů byla v dubnu z titulu vyhlášeného nouzového stavu zavřena a ani lidem se do obchodů příliš chodit nechtělo. Dramatický propad bude vidět hlavně v motoristickém segmentu. Možná, že se dnes dočkáme i dat nezaměstnanosti z dílny MPSV. To si s dodržováním publikačního kalendáře nedělá hlavu. Statistiky úřadů práce z 28. května ukazují na podíl nezaměstnaných ve výši 3,6 %, což včera ministryně potvrdila. Více k našim očekáváním měsíčních indikátorů naleznete zde https://bit.ly/2Mw3MQt.

ECB vnesla na devizové trhy volatilitu

Se společnou evropskou měnou to bylo včera jako na houpačce. Až do odpoledního zveřejnění rozhodnutí ECB euro proti dolaru lehce korigovalo zisky z přechozích dnů směrem k 1,120 USD/EUR. Po zveřejnění výsledku jednání euro v první reakci vystřelilo k 1,127 USD/EUR, aby se v průběhu tiskové konference pohybovalo v podstatě ode zdi ke zdi.

ECB v souladu s očekáváním ponechala úrokové sazby nezměněné. Čím centrální bankéři překvapili, to bylo oznámení razantního navýšení objemu prostředků programu na odkup dluhopisů o 600 mld. EUR, přičemž program by měl trvat minimálně do června 2021. Trh podle průzkumu agentury Bloomberg čekal navýšení pouze o 500 mld. EUR. Reinvestovat splatné dluhopisy přitom bude až do konce roku 2022. Podle prezidentky Ch. Lagarde se vůbec nediskutovalo zahrnutí nekvalitních dluhopisů do programu. Podle představené prognózy by ekonomika eurozóny měla pomalu začít růst ve třetím kvartále letošního roku. Za celý rok letos čeká ECB pokles reálného HDP o 8,7 %, v příštím roce pak růst o 5,2 %. My jsme dokonce pro letošek lehce optimističtější (-6,3 %), příští rok to vidíme stejně.

Rozkolísané globální trhy se zrcadlově odrážely i na regionálních devizových trzích. V podstatě všechny měny regionu měly včera tendenci oslabovat a korigovat tak předchozí zisky, výsledek jednání ECB jim ale vytvořil podporu. Koruna tak během dne ztrácela oproti středeční nejsilnější hodně u 26,50 CZK/EUR téměř procento a čtvrt, když včera kolem poledne atakovala 26,80 CZK/EUR. V závěru včerejší seance se kurz nacházel u 26,60 CZK/EUR. Tuzemské statistiky mzdového vývoje za Q1 20 trh neovlivnily. Růst nominální (i reálné) mzdy mírně zaostal za naším i tržním očekáváním (podrobněji čísla komentujeme zde https://bit.ly/30cNS5H), a je zřejmé, že to je teprve začátek. Současná ekonomická recese trh práce sice se zpožděním, přesto ale poměrně výrazně ovlivní. Již na podzim čekáme podíl nezaměstnaných nad 7 %, růst reálných mezd se bude pohybovat kolem nuly.