ECB vnesla na devizové trhy volatilitu (Komentář)

Se společnou evropskou měnou to dnes bylo jako na houpačce. Až do odpoledního zveřejnění rozhodnutí ECB euro proti dolaru lehce korigovalo zisky z přechozích dnů směrem k 1,120 USD/EUR. Po zveřejnění výsledku jednání euro v první reakci vystřelilo k 1,127 USD/EUR, aby se v průběhu tiskové konference pohybovalo v podstatě ode zdi ke zdi.

ECB v souladu s očekáváním ponechala úrokové sazby nezměněné. Čím centrální bankéři překvapili, to bylo oznámení razantního navýšení objemu prostředků programu na odkup dluhopisů o 600 mld. EUR, přičemž program by měl trvat minimálně do června 2021. Trh podle průzkumu agentury Bloomberg čekal navýšení pouze o 500 mld. EUR. Reinvestovat splatné dluhopisy přitom bude až do konce roku 2022. Podle prezidentky Ch. Lagarde se vůbec nediskutovalo zahrnutí nekvalitních dluhopisů do programu. Podle představené prognózy by ekonomika eurozóny měla pomalu začít růst ve třetím kvartále letošního roku. Za celý rok letos čeká ECB pokles reálného HDP o 8,7 %, v příštím roce pak růst o 5,2 %. My jsme dokonce pro letošek lehce optimističtější (-6,3 %), příští rok to vidíme stejně.

Rozkolísané globální trhy se zrcadlově odrážely i na regionálních devizových trzích. V podstatě všechny měny regionu dnes měly tendenci oslabovat a korigovat tak předchozí zisky, výsledek jednání ECB jim ale vytvořil podporu. Koruna tak během dne ztrácela oproti včerejší nejsilnější hodně u 26,50 CZK/EUR téměř procento a čtvrt, když dnes kolem poledne atakovala 26,80 CZK/EUR. V závěru dnešní seance se kurz nacházel u 26,60 CZK/EUR. Tuzemské statistiky mzdového vývoje za Q1 20 trh neovlivnily. Růst nominální (i reálné) mzdy mírně zaostal za naším i tržním očekáváním (podrobněji čísla komentujeme zde https://bit.ly/30cNS5H), a je zřejmé, že to je teprve začátek. Současná ekonomická recese trh práce sice se zpožděním, přesto ale poměrně výrazně ovlivní. Již na podzim čekáme podíl nezaměstnaných nad 7 %, růst reálných mezd se bude pohybovat kolem nuly.