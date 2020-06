Markowitz: Ekonomický boom a nakažlivé nemoci

Vysoká úroveň ekonomické aktivity může podporovat přenos některých nemocí, a to kvůli vyšší frekvenci přímých kontaktů mezi lidmi. Sara Markowitz, Erik Nesson a Joshua J. Robinson na stránkách VoxEU prezentují závěry své analýzy zaměřující se na tuto možnost a docházejí k závěru, že v současné situaci mají význam kroky zaměřené na sociální distancování.



Ekonomové zmiňují, že současná pandemie netrvá ještě tak dlouho, abychom měli k dispozici dostatečné množství relevantních dat. Pomoci tak může analýza chřipkových epidemií. Ekonomové konkrétně zkoumali vztah mezi vývojem zaměstnanosti v jednotlivých státech USA a šířením chřipky. A to mezi lety 2010–2017. K tomu pracovali s indexem, který v jednotlivých odvětvích měřil míru osobního kontaktu zaměstnanců. Ta je nejvyšší v maloobchodě a zdravotní péči.



Následující graf ukazuje výsledky studie a ekonomové jej komentují s tím, že existuje silný vztah mezi šířením nákazy a změnami v zaměstnanosti. Graf se konkrétně zaměřuje na dopady průměrné změny v zaměstnanosti v celé ekonomice, retailu, zdravotní péči, stavebnictví a výrobním sektoru. Průměrná měsíční změna v zaměstnanosti přitom dosahuje 0,33 procentního bodu a na úrovni celého hospodářství jí odpovídá nárůst epidemie o 6 %. Pokud zaměstnanost vzroste popsaným způsobem v maloobchodu, má to ale dopad mnohem silnější.



Ekonomové dodávají, že s výjimkou velkých ekonomických šoků lze měsíční změny v zaměstnanosti poměrně přesně predikovat na několik měsíců dopředu. Systém zdravotní péče by pak měl podobným predikcím věnovat pozornost, protože v případě epidemie kombinované se silným růstem zaměstnanosti může docházet k zahlcení systému zdravotní péče.Pozornost je pak dobré věnovat i tomu, jak velkou roli hrají odvětví, jako je maloobchod. Studie naopak naznačuje, že sektory jako stavebnictví , kde nedochází ke kontaktu mnoha osob, nemají takový potenciál pro omezování epidemie sociálním distancováním a například investice do infrastruktury a s nimi spojené projekty mohou pokračovat i během období sociálního distancování. Opak platí o možných restrikcích na retailové aktivity.Studie také ukazuje, že v některých odvětvích by firmy měly brát větší zřetel na to, že jeden nemocný může nakazit větší počet lidí a to se může negativně projevit na produktivitě celé společnosti. Pro ni by tak mohlo být výhodné poskytnout štědřejší podporu těm, kdo jsou nachlazení, aby zůstali doma.Zdroj: VoxEU