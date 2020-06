Dceřiná společnost Walmartu a její spolupráce s VeChainem

Smyslem projektu je vytvořit platformu, která umožní řízení a sledování produktů z kategorie potravin, které právě Sam's Club nabízí. Projekt tak nazývají Blockchain Traceability Platform a pomáhat jim s ním bude nejen VeChain, ale od poloviny minulého roku na podobné platformě spolupracují i s jednou společností ze známé auditorské Big Four (Velké čtyřky), konkrétně s PricewaterhouseCoopers (PwC).

Sam's Club společně s PwC budou tedy pokračovat na budování platformy ke sledování zboží přímo na blockchainu VeChainu. Sam's Club v současnosti funguje jako high-end řetězec outletů, do nějž mají přístup pouze členové klubu. Operuje 26 outletů a do konce roku 2022 plánuje expanzi až na více než 40 outletů a případně dalších obchodů. To mu již v současnosti zajišťuje přes 2 500 000 zákazníků.

ToolChain

Společnost bude využívat modifikované verze klasické platformy VeChainu vytvořené pro tyto účely, ToolChainu. Tu budou kombinovat s dalšími technologiemi jako softwarovými a hardwarovými senzory či IoT. Díky tomu chtějí být schopni automaticky uploadovat data přímo z dodavatelského řetězce Sam's Clubu na blockchain VeChainu. Díky tomu jejich zákazníci získají přístup k detailním informacím o původu produktů po pouhém oskenování QR kódu, který na nich bude.

Právě v posledních dnech pak Sam's Club oznámil výrazné navýšení škály nabízených prémiových potravin, včetně mořských plodů, masa, vína a sušených potravin. Na to navázal VeChain ve svém blogovém příspěvku tím, že chápe důležitost transparentnosti v oblasti potravin a chce se právě na tuto problematiku zaměřit.