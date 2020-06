Wirecard může jmenovat do dozorčí rady zástupce SoftBank

Podle agentury Bloomberg může Wirecard již příští týden oznámit, že do své dozorčí rady jmenuje zástupce japonské investiční skupiny SoftBank Group Samuela Merksamera. Jeho dosazení do dozorčí rady by mělo upevnit vazby a spolupráci mezi společnostmi. SoftBank loni koupila konvertibilní dluhopisy Wirecardu za 1 mld. USD a později také navázala s Wirecardem strategické partnerství. To mělo Wirecardu usnadnit přístup k řadě firem, které SoftBank ovládá.

Zmíněný Samuel Merksamer v minulosti zastupoval investora Carla Icahna v představenstvech několika významných amerických firem.

Wirecard spekulaci odmítl komentovat.