Mzdový růst pokračuje v pozvolném oslabování (Analýza makroindikátorů)

Po odečtení inflace , která dosahovala 3,6 % činil reálný růst mezd 1,4 %. To bylo půl procentního bodu pod naším odhadem i očekáváním trhu. Překvapení ale v podstatě bylo dáno revizí předchozích údajů. Dle nových dat činil růst mezd na konci minulého čtvrtletí 3,1 % y/y, zatímco dříve zveřejněné údaje ukazovaly tempo 3,6 % y/y. Mediánová mzda se meziročně zvýšila o 5,8 %, tedy mírně rychleji než průměrná mzda a dosáhla 29 333 Kč

Ke zpomalení růstu mezd by pravděpodobně docházelo i bez recese vyvolané pandemií, ovšem COVID-19 bude zpomalení růstu mezd ještě umocňovat. Odměny za práci jsou obecně směrem dolů relativně nepružné a v krátkém období se tak v reakci na pandemickou krizi změny v odměňování týkaly především pohyblivých složek či bonusů. Na začátku roku navíc docházelo ke zvyšování platů zejména ve veřejné sféře.

Výjimku budou tvořit oblasti, kde přetrvává nedostatek zaměstnanců. To by mohlo být v některých oblastech IT a částečně zatím i ve stavebnictví V souvislosti s očekáváným růstem nezaměstnanosti tak očekáváme pokles spotřeby domácnosti v letošním roce o 3,5 %.