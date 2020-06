Krátké zprávy z ČR: O2 ČR, VIG, PFNonwovens a státní rozpočet

O2 ČR: Český telekomunikační úřad má do dnešního dne lhůtu pro vypořádání se s veřejnými připomínkami k 5G aukci. Následně začnou diskuze s antimonopolním úřadem a Evropskou komisí.

Státní rozpočet: A.Schillerová včera v televizi uvedla, že nemůže vyloučit prohloubení letošního státního schodku až k 500 miliardám. To by představovalo 8,8% loňského HDP a vedlo by ke zvýšení poměru dluhu na HDP přes 37%.