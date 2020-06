Rumunská společnost Electrica zájemcem o aktiva ČEZU

Rumunská státní energetická společnosti Electrica potvrdila, že zvažuje nákup tamějších aktiv ČEZU. Za tím účelem by vytvořila konsorcium s dalšími firmami. (E15)

Zájem až 19 ostatních firem, jež se o aktiva uchází také pokračuje, což je pro ČEZ pozitivní vzhledem k možné prodejní ceně. Ta by se podle našich odhadů mohla pohybovat kolem 30 mld. Kč (56 Kč/akcii). ČEZ by rád dokončil prodej do konce letošního roku. V případě úspěšného prodeje se jeví potenciál na mimořádnou dividendu v první polovině příštího roku. Informaci hodnotíme jako pozitivní.

Petr Bártek, analytik České spořitelny