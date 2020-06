Nejpomalejší růst reálných mezd za posledních šest let

Do vývoje mezd zasáhl v prvním čtvrtletí nástup koronakrize jen okrajově. Tak se dají hodnotit právě zveřejněné výsledky průměrných a mediánových mezd za první čtvrtletí letošního roku. Nakonec jde o kvartální, a nikoliv měsíční výsledek.



Průměrná hrubá mzda, která je do jisté míry jen imaginárním číslem, se meziročně zvýšila o 5 %, tedy nejméně za poslední tři roky. V reálném vyjádření však vzrostla v důsledku vyšší inflace jen o 1,4 %, a tedy nejpomaleji za posledních více než šest let.





Mediánová mzda tentokrát vzrostla o 5,7 %, což znamená, že rychleji se zvyšovaly mzdy zaměstnanců s nejnižšími příjmy. To by v podstatě odpovídalo i výraznému nedostatku nekvalifikovaných pracovníků, který byl v úvodu roku, kdy ještě tlačil na zvyšování mezd , patrný.První náznaky nástupu korony můžeme najít při bližším pohledu na vývoj mezd v některých odvětvích. Asi nejvíce to pocítil realitní sektor, kde se mzdy propadly o 6,5 %, když na pronájmy začaly dopadat první restrikce. Propad zaznamenalo i odvětví kulturních a rekreačních činností, které rovněž v polovině března restrikce zcela odstavily. Nízké tempo mezd v odvětví ubytování a stravování zase zrcadlí vliv uzavření provozoven v polovině března. Stejně tak nelze přehlédnout ani nižší tempo mezd Zatím šlo více méně o dílčí dopad koronakrize , který se však ještě rozvine v číslech za druhé čtvrtletí. Výraznějšímu poklesu reálných mezd by měl zabránit Kurzarbeit a rovněž i postupné ukončování restriktivních opatření , díky kterému opět naskočí některá odvětví. Přesto nelze očekávat, že by se mzdy vrátily k dřívějšímu růstu. Ať už v nominálním nebo reálném vyjádření. Velkou neznámou zatím zůstává i rozsah propouštění, které recese vyvolává.