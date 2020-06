ECB bude hlavní událostí dne a nemusí ani nic udělat (Ranní zpráva z finančního trhu)

Od ECB na dnešním zasedání žádný krok k další podpoře ekonomiky spíše nečekáme, ale důležitá budou slova a údaje z nové prognózy. Tempo růstu mezd v ČR za první čtvrtletí by mělo vykázat zpomalení.

Hlavním tématem dneška bude zasedání ECB . Na tomto zasedání další opatření na podporu ekonomiky nečekáme i s ohledem na to, že nervozita finančního trhu v posledních týdnech klesá. Evropští centrální bankéři představí novou prognózu, která bude pravděpodobně blízko pesimistického scénáře již nastíněného samotnou ECB , který pro letošek ukazoval pokles ekonomiky eurozóny o 12 %. Ač se to kolegům z SG jeví jako příliš pesimistické, mohou obavy ve vedení centrální banky být stále dost výrazné na to, aby ECB k dalším krokům na podporu ekonomiky časem přistoupila. V tom případě se jako pravděpodobné jeví další navýšení nákupu aktiv. S tím však SG počítá spíše v dalších měsících, kdy bude více informací o poškození ekonomiky