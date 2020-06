Dá si ECB vlastňáka?

Choulostivá situace. Tento týden se v ní podle Bloombergu nacházejí bankéři Evropské centrální banky, od kterých se očekává, že oznámí další měnovou podporu zemím eurozóny, než jim dojde dostupné střelivo.

ECB v březnu odstartovala pandemický program nákupů aktiv (PEPP), kde je v obálce 750 miliard EUR. Banka zatím utratila necelou jednu třetinu, takže tímto tempem by mohla čekat na červencové nebo dokonce zářijové zasedání, než bude moci usoudit, zda je program dostatečně velký na to, aby nasál dluh, který vydávají vlády jednotlivých členských zemí bojující s recesí.

Mezitím ale opadl stres na trhu, který ECB nutil k akci. Jednak kvůli nákupům dluhopisů ze strany ECB, ale také proto, že EU přikročila ke společné fiskální odpovědi prostřednictvím navrhovaného záchranného fondu. Tři čtvrtě bilionu EUR je i v této obálce z Bruselu. Balíček zahrnuje i emisi nových dluhopisů. Nejdříve jej ale musejí schválit státy unijní sedmadvacítky. A i poté z něj prostředky nezačnou proudit dřív než v příštím roce, podotýká Bloomberg.

Navýšení programu nákupů dluhopisů se od ECB obecně očekává a cokoli menšího by mohlo vyvolat podobný šok, jako když prezidentka ECB Christine Lagardeová v březnu neúmyslně naznačila, že by nemusela podnikat žádné kroky na uklidnění dluhopisových trhů na okraji eurozóny. Jasná většina v průzkumu Bloombergu z minulého týdne očekává navýšení programu nákupů aktiv o 500 miliard EUR.

ECB si očekávání nějaké akce ze své strany vytvořila sama. Její představitelé se nechali několikrát slyšet, že jsou v případě nouze připraveni program rozšířit, a členka Výkonné rady ECB Isabel Schnabelová uvedla, že rozhodnutí bude spojeno s příchozími ekonomickými daty. Sama Lagardeová již uvedla, že letošní hospodářská recese v eurozóně bude odpovídat střednímu až nejhoršímu scénáři ECB, což značí propad o zhruba 10 %. Novou prognózu se dozvíme už ve čtvrtek.

„Bylo by to od nich dost hloupé, když mají prognózy a vidí, kde se nacházejí sestupná rizika, aby se najednou rozhodli pro odklad,“ tvrdí Marchel Alexandrovich, ekonom v Jefferies. “Když už strávili tolik času a utratili tolik peněz za úsilí podpořit ekonomiku a trhy, dali by si tím vlastní gól,” poznamenal.

Také podle ekonoma Danske Bank Pieta Christiansena si ECB odklad pravděpodobně nemůže moc dovolit. Našel by se proto sice argument typu “počkejme, jak se ekonomiky otevřou, než se zavážeme k něčemu dalšímu”. Ale rizika jsou velká a “není čas na hrdinství”, říká tento ekonom.

Detailní analýza nákupů v programu PEPP k dispozici není. Jinak je tomu ale v případě staršího programu nákupů PSPP. Květnový rozpis naznačil opatrný návrat určitého zklidnění na trhy se státními dluhopisy, konstatovali ve středečním ranním komentáři analytici KBC. Zatímco v březnu ECB v tomto starším programu nakoupila dluh veřejného sektoru za rekordních 37,32 miliardy EUR, v dubnu to bylo za 29,62 miliardy a v květnu za 28,96 miliardy. Minulý měsíc se také opět zvedl podíl nákupů německého Bundu, takže znovu odpovídal částce podle kapitálového klíče. Naopak podíl nákupů italských státních dluhopisů BTP byl v rámci tohoto programu v květnu velmi nízký: ani ne 10 % proti více než trojnásobným hodnotám v předešlých dvou měsících.

Program PSPP (ten, kvůli kterému německý ústavní soud v Karlsruhe v jiné kauze vytkl ECB porušení zásady proporcionality) je hlavní politikou kvantitativního uvolňování ECB. Podle kapitálového klíče by ECB měla nakupovat dluhopisy jednotlivých národních států v takové proporci, jako je jejich podíl na jejím kapitálu.

Zdroje: Bloomberg, KBC, Patria.cz, Peak.cz

KBC Group je mateřskou společností bankovní skupiny ČSOB, pod kterou spadá také Patria Finance.