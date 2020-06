Olomouc: Plavecký stadion i aquapark jsou v provozu a vybízí k návštěvě

„Vládní opatření se výrazně dotkla i těchto zařízení. Ztráty jdou do milionů korun a byla by škoda, aby areály zůstaly prázdné a nevyužité. Podpořit koupaliště po jejich nuceném uzavření dnes už zase může každý,“ uvedl primátor při návštěvě obou plaveckých areálů v Olomouci.

S ohledem na platná opatření funguje zatím vnitřní a venkovní část Plaveckého stadionu Olomouc odděleně. Provozní doba letního areálu s padesátimetrovým bazénem je od 9 do 20 hodin. „Kapacita areálu je po dobu epidemiologických opatření snížena na 300 osob a snížili jsme i množství lehátek, aby byly zajištěny předepsané rozestupy. Lehátka jsou letos bez poplatku,“ informuje vedoucí Plaveckého stadionu Olomouc Vlasta Šreková. Návštěvníci mají k dispozici venkovní převlékárny a po celém areálu jsou rozmístěny dávkovače dezinfekce. „Kvůli dodržování rozestupů jsme zatím nespustili dětský bazén, ale využít lze hřiště pro děti, funguje i workoutové hřiště a hrací plocha na plážový volejbal,“ upřesňuje vedoucí Vlasta Šreková.

Provozní doba krytého areálu je od 9 do 20 hodin. Kapacita je v důsledku epidemiologických opatření snížena na 240 osob. Odpolední hodiny provozní doby krytého areálu v rozmezí od 14 do 19.30 hodin jsou přednostně vyhrazeny především pro potřeby sportovních klubů nebo oddílů, zbývající kapacita vodní plochy je určena pro plavání veřejnosti. V krytém areálu jsou do odvolání mimo provoz parní komory, sauna, whirpool a tobogán. „Tato jednotlivá omezení budou v průběhu sezóny upravována v návaznosti na postupujícího rozvolňování epidemiologických opatření,“ věří vedoucí plaveckého stadionu.

Pro všechny návštěvníky má od 25. května znovu otevřeny své brány i olomoucký aquapark. V provozu je vnitřní areál, z něhož lze proplavat do venkovního vyhřívaného bazénu, a fungují sauna, masáže i solária. „Pro návštěvníky jsou k dispozici stanoviště pro desinfekci rukou a zároveň jsou seznamováni s přísnějšími hygienickými opatřeními, které jsou i součástí návštěvního řádu,“ uvedl za Aquapark Olomouc předseda představenstva Dalibor Přikryl. Aqupark je v provozu denně od 10 do 20 hodin s výjimkou pondělků, kdy otevírá ve 14 hodin. „V případě hezkého počasí budeme od června pro návštěvníky otevírat i venkovní areál s dráhou pro plavce. Kvůli hygienickým opatřením ale musíme dodržet maximální kapacitu 300 návštěvníků a ještě nemůžeme spustit všechny vodní atrakce,“ upřesnil Dalibor Přikryl.

Plány na léto ale v aquaparku rozhodně nevzdávají. „Máme program pro malé i velké. Chystáme pravidelné venkovní tvořivé dílničky, soutěžní program pro děti i dospělé se zaměřením na vodní záchranu, aquafitness zdarma i speciální letní saunové rituály. Novinkou bude promítání filmů ve venkovním areálu,“ popisuje za Aqupark Olomouc manažerka pohybových aktivit Tereza Achilles.