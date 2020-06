Rally na datech z trhu práce

Wall Street dnes pokračovala v rally, když nejširší index S&P 500 přidal 2 %. Množí se náznaky, že nejhorší z viru Covid-19 máme za sebou, a právě tyto zprávy ženou trh extrémní rychlostí vzhůru. Dnes to bylo díky datům z trhu práce . Payrolls v květnu propadly o 2,76 milionu a výrazně tak podstřelily očekávání analytiků, která se pohybovala na úrovni 9 milionů. To znamená také výrazné zlepšení oproti dubnovému propadu o 19,5 milionu. Trh práce tak naznačuje, že domněnky, že oživení ekonomiky po ukončení restrikcí bude rychlé, nejsou daleko od pravdy. I sektor služeb (který tvoří zhruba dvě třetiny celkového ekonomického růstu) zaznamenal v květnu výrazné oživení poté, co v dubnu ukázal nejhorší kondici za posledních 11 let.Výrazně se v této situaci dařilo finančním institucím, které jako sektor přidaly 3,9 %. Nejvíce se z největší pětky dařilo JP Morgan s +5,4 %, nenechaly se ale zahanbit ani další, například Bank of America +4,6 % nebo Citigroup +4,9 %. Boeingu dorazil kompenzační balíček a nová zakázka o dopravní společnosti TUI a souhra těchto pozitivních zpráv vyhnala akcie Boeingu o 12 % vzhůru. Společnost Zoom Video reportovala kvartální výsledky, které pohodlně překročily očekávání. Software pro videokonference byl samozřejmě v době koronavirové krize velmi žádaný, takže překonání očekávání bylo již z velké části obsaženo v nastoupené ceně, přesto ale od otevření trhu došlo k posílení o 7,6 %. Dnes také vstupovala na burzu společnost Warner Music, které se při prvním obchodním dnu podařilo posílit o 11,6 %.