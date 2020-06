Komoditní přehled: Prospěje oslabený dolar komoditám?

Týden do 26. května byl obdobím, kdy většina kovů zastavila svůj postup a zlato stříbro se propadly o 1,7%, zatímco měď se nikam nepohnula. Hedgové fondy nemají nadále zájem o zlato , a tak se čisté dlouhé pozice znovu snížily o 14 % na 24 tisíc lotů, což je nejnižší sázka na růst cen za posledních téměř 12 měsíců. Svou roli zde mohlo sehrát i hromadné opouštění futures na zlato na CME po březnových výkyvech spotového trhu, kdy fondy raději přesunuly část svých dlouhodobých expozic do fondů ETF. Celková zlatých ETF se minulý týden poprvé vyšplhala nad 100 milionů uncí.

O autorovi:

Ole Hansen začal pro Saxo Bank pracovat v roce 2008 a od roku 2010 pracuje jako hlavní komoditní stratég. Jeho prací je tvorba strategií a analýz globálních komoditních trhů definovaných fundamentálními ukazateli, náladou trhu a technickým vývojem.

Ole Hansen je autorem týdenních zpráv, které mapují vývoj na trzích s komoditami a současně klientům poskytují názory na obchodování v rámci značky SaxoStrats. Pravidelně přispívá do vysílání i tištěných médií jako jsou CNBC, Bloomberg, Reuters, Wall Street Journal, Financial Times a Telegraph. Před příchodem do Saxo Bank pracoval Ole Hansen 18 let v londýnské City jak v obchodě tak i v oblasti multi-asset hedgeových fondů.

Má zkušenosti s obchodováním i investicemi a je respektovaným stratégem, který se pravidelně setkává s klienty Saxo Bank po celém světě. Bankovní vzdělání získal Ole Hansen v Danske Bank.