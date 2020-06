Česko-slovenská hranice se o půlnoci otevře pro občany obou zemí, dohodli se premiéři Andrej Babiš a Igor Matovič

Předseda vlády Andrej Babiš přijal ve středu 3. června 2020 slovenského premiéra Igora Matoviče při jeho první oficiální návštěvě České republiky. Hlavními tématy hovoru byly spolupráce v otázce opětovného otevření vzájemné hranice , řešení dopadů epidemie covid-19 a vzájemné vztahy obou států . V rámci unijní agendy se oba premiéři bavili mimo jiné o víceletém finančním rámci a další spolupráci zemí Visegrádu.

Premiér Babiš slovenskému předsedovi vlády Matovičovi během jednání v Kramářově vile poděkoval, že i přes současnou složitou situaci přijel na oficiální návštěvu do České republiky, a zachoval tak tradici, že první oficiální zahraniční cesta nového předsedy vlády míří do druhé země bývalého společného státu. „Měli jsme společný stát 75 let a samozřejmě ty vazby jsou velice blízké nejenom mezilidské, ale samozřejmě i rodinné,“ podotkl Andrej Babiš.

Jedním z hlavních témat jednání bylo uvolňování režimu na hranicích. Oba premiéři jako překvapení pro občany svých zemí přišli s dohodou, že od středeční půlnoci platí na společné hranici pro české a slovenské občany volný pohyb osob.

„Já si myslím, že na tom máme velký zájem. Jednak Slovensko je naší druhou největší exportní zemí po Německu. A potom samozřejmě je to cestovní ruch, protože Slovensko je druhou největší destinací našich občanů po Chorvatsku. Myslím, že 720 tisíc našich občanů navštíví ročně Slovensko a zároveň Slováci jezdí k nám a ten počet je přibližně stejný. Je to víc než 700 tisíc a roste to každý rok. A to je dobře,“ připomněl český premiér. Otevření společné hranice je podle něj pro oba státy jednak signálem návratu k normálu po epidemii covid-19, ale také zásadní prvek pro vzájemnou pomoc právě v oblasti cestovního ruchu, která byla dopady koronaviru velmi silně postižena.

Dalším tématem byla spolupráce mezi Českou republikou a Slovenskem. Premiéři se mimo jiné domluvili na pokračování už tradičních společných jednání české a slovenské vlády. To nadcházející uspořádá Slovensko a podle předsedy slovenské vlády Igora Matoviče se bude konat symbolicky ve Slovenském ráji.

„Diskutovali jsme také o automobilovém průmyslu. Slovensko má dokonce čtyři automobilky, my máme tři, takže je to velké téma a máme samozřejmě velice mnoho společných záležitostí a spolupráce, která nás čeká,“ poznamenal Andrej Babiš.

Premiéři se shodli, že vedle bilaterální spolupráce budou pokračovat v úspěšné spolupráci v rámci regionálních platforem, jako je především V4. V neposlední řadě diskutovali také o aktuálních evropských tématech především návrhu posílení víceletého finančního rámce a plánu obnovy, které včera prostřednictvím videokonference diskutovali ve formátu V4 s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem.

„Byla to velice dobrá návštěva a my se znovu setkáme 11. června v Lednici, kde bude poprvé po koronaviru fyzický summit premiérů V4, kde společně budeme ještě více diskutovat nadcházející summit Evropské rady, který má být 19. června,“ uvedl premiér Babiš.

Premiér Andrej Babiš naposledy navštívil Slovenskou republiku letos v únoru, kdy se zúčastnil diskuze v Klubu Hospodářských novin. Poslední společné zasedání vlád ČR a SK se konalo v listopadu 2019 ve Valticích.