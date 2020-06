Lufthansa – tragický kvartál končí s dostatkem hotovosti

Německé aerolinky po několika odkladech konečně publikovaly kvartální výsledky za 1Q20. Výsledek je v podstatě ještě horší, než se čekalo.

Tržby ubraly až 20 % yoy na 6,4 mld. EUR při konsensu stanoveném na 6,9 mld. USD. Provozní zisk skončil s hodnotou -1,6 mld. EUR (kons. -0,9 mld. EUR) v hlubokém záporu, což platí i pro konečný čistý zisk na akcii ve výši -3,86 EUR (kons. -2,0 EUR).

Navzdory úsporným opatřením je aktuální spotřeba hotovosti na úrovni 0,8 mld. EUR/měsíc, a tedy pořád dost vysoko. Na druhou stranu, společnost plánuje další poměrně výrazné restrukturalizační změny a škrty kapitálových výdajů, aby hotovost lépe ochránila. Státní pomoc ve výši 9 mld. EUR navíc poskytne dostatek hotovosti na minimálně 17 měsíců. Společnost očekává, že by do září mohla být zpátky ve vzduchu necelá polovina jejích letadel, čímž by však meškala za konkurencí plánující létat s podobnou kapacitou již v červenci.

Jediným pozitivem akcií Lufthansa se nyní zdá být jejich nízká valuace (P/E jen 3,8x!), což investorům očividně stačí, jelikož táhnou jejich cenu nahoru o další 2 %.