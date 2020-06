Market alert: Co očekávat od zasedání ECB?

Shrnutí:

ECB by měla navýšit program krizového nákupu dluhopisů

Investoři čekají na vyjádření k námitkám německého ústavního soudu

EURUSD, DE30 v poslední době prudce rostou

Evropská centrální banka zavedla krizový program nákupu dluhopisů v reakci na pandemii na svém březnovém zasedání. Očekávání na čtvrteční zasedání jsou i přesto vysoké. Co udělá ECB a jaký dopad na trhy lze očekávat?

Program PEPP by měl být navýšen

Očekává se navýšení velikosti programu nákupu dluhopisů pod zkratkou PEPP (pandemic emergency purchase programme). Dosavadní strop nákupů byl stanoven na 750 miliardách euro. Trh očekává, že by se velkost programu mohla zvýšit o dalších 500 miliard. Jedná se o krok, který se zdá být stěžejní pro pokračování nákupů vládních dluhopisů evropských zemí.



Sazby by měly zůstat nezměněny

ECB držela negativní sazby, ještě než udeřila pandemie a zatím odolala jejich dalšímu případnému snížení. Trh však nečeká, že by k tomuto kroku mohlo dojít. Zvýšení nákupu bondů se zdá být efektivnějším krokem. Pokud by ke snížení sazeb hlouběji do negativního teritoria skutečně došlo, euro by mohlo utrpět výrazné škody.



Dočkáme se komentáře Lagardové k výnosu německého ústavního soudu?

Německý ústavní soud zpochybnil některé nákupu dluhopisů Evropskou centrální bankou (ale ne v programu PEPP). Investoři jsou zvědaví, zda se guvernérka Lagardová ke zpochybnění vyjádří a zda by výnos mohl mít nějaké dopady na měnovou politiku banky. Trh očekává, že žádné reálné dopady nenastanou.

Tržní dopad

Evropské trhy v poslední době výrazně rostou. Důležitým faktorem je koordinovaná akce fiskální i monetární politiky. Ve standardních časech je měnová expanze vnímána negativně, nicméně pokud by na zasedání nedošlo k dalšímu uvolnění, tak by se instrumenty euro a německý index DE30 mohly dostat pod tlak.

EURUSD prorazil klesající trend. Investoři čekají koordinovanou akci fiskální i monetární politiky. Nejbližší důležitou rezistenci vidíme v blízkosti úrovně 1,14. Zdroj: xStation5