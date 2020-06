Duy: Akcie sází na optimální scénář. Jaké jsou jeho podmínky?

Akciové trhy podle ekonoma a odborníka na americkou monetární politiku Tima Duye nabyly přesvědčení, že ekonomika má to nejhorší za sebou. Oživení by podle něj ale mohly brzdit dva základní faktory: Možná druhá vlna epidemie a únava z doposud uplatňované politiky.



Duy připomíná, že „tohle není běžná recese“, protože útlum byl vyvolán záměrnými opatřeními a data by se měla zlepšovat již krátce poté, co tato opatření byla uvolněna. „Nejde o Velkou depresi, ale o Velké potlačení, v ekonomice nebylo nic nefungujícího ve smyslu větších nerovnováh, které by způsobovaly problémy na celé roky,“ píše ekonom. To podle něj dává šance na to, aby se hospodářství rychle vrátilo zpět k normálu. „Je to světlo na konci tunelu, ale tím světlem někdy bývá přijíždějící vlak.“



Politika Fedu by podle Duye nyní neměla budit obavy, protože jeho vedení se poučilo z poslední recese a nebude signalizovat stažení stimulace dříve, než bude oživení stát na pevných nohou. Hlavním důvodem, proč ekonomika nepadla do hluboké deprese, jsou pak podle ekonoma dávky vyplácené těm, kteří ztratili zaměstnání. Má za to, že bude třeba prodloužit tyto a podobné programy, protože ekonomika se nedokáže vzchopit dříve, než vyprší platnost těch současných.



Podle Duye dojde ke změně ve struktuře firemního sektoru a některé firmy „se již nevrátí“. To ale nevadí, pokud silná poptávka vytáhne nahoru společnosti nové, které budou odpovídat „povirovému“ chování lidí. Jestliže ovšem lidé nebudou mít peníze, „zůstaneme ve výrazně horší rovnováze“. Tak tedy Duy vnímá hrozbu ve formě „únavy z dosavadní politiky“ – tato únava a předčasné stáhnutí stimulace nehrozí ze strany Fedu , ale ze strany vlády, která by příliš brzy skončila s podporou lidí bez zaměstnání Druhá hrozba souvisí s možností, že jednotlivé státy se budou snažit o velmi rychlé uvolnění restrikcí, ale nebudou mít k dispozici dostatečné kapacity v systému zdravotní péče. Za rizikové období považuje ekonom letošní podzim, kdy by Spojené státy v ideálním případě měly mít podobné testovací kapacity, jakými disponuje již nyní Čína . Neměli bychom tak zapomínat, že „problémem je virus a ne ekonomika sama o sobě“. Na cestě k udržitelnému oživení je tak nutno zajistit pokračující fiskální programy podpory a dostatečné kapacity ve zdravotní péči. Akcie podle Duye evidentně sází na to, že tento optimální scénář se skutečně naplní.Zdroj: The Fed Watch