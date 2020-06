Generali Investments CEE a Běhej lesy darují vybraným nemocnicím přes milion korun na nákup plicních ventilátorů

Investiční společnost Generali Investments CEE věnuje nemocnicím po květnových 252 700 Kč dalších 500 tisíc korun na nákup plicních ventilátorů. Zhruba tisícovka zdravotníků získá navíc od Generali Investments CEE startovné do vybraných závodů zdarma a další pozornosti od pořadatelů a partnerů seriálu.

“Od první chvíle jsme věděli, že chceme pomáhat dál, že si zdravotníci naši podporu, nejen finanční, zaslouží ze všech nejvíce,” říká Josef Beneš, předseda představenstva a generální ředitel Generali Investments CEE.

I proto společně s běžeckým seriálem vyrazí do čtyř nemocnic v okolí zbylých závodů seriálu Běhej lesy a věnují každé 125 000 Kč na plicní ventilátory. Půjde o nemocnice v Jižních Čechách, Libereckém kraji, Moravskoslezském kraji a Plzeňském kraji. Konkrétní nemocnice ještě vybrány nebyly. “Po jednání se zdravotníky víme, že právě nové ventilátory jsou pro ně největší pomocí. Navíc je budou aktivně využívat i v době po koronaviru,” vysvětluje Jan Hejda za seriál Běhej lesy.

Už v polovině května věnovala Generali Investments CEE čtyřem regionálním nemocnicím v Břeclavi, Benešově, Jihlavě a Karlových Varech na nákup plicních ventilátorů celkem 252 700 Kč, stejnou částkou přispěli i běžci v rámci výzvy rozdychejto. “Je to pro nás nejen krásné gesto, ale hlavně praktická pomoc v těžkých časech,” děkoval při předání částky ředitel benešovské nemocnice Roman Mrva.

Nyní se rozhodli pořadatelé Běhej lesy s Generali Investments CEE nemocnice “rozběhat”. Všem zdravotníkům proto nyní nabízí startovné do vybraných závodů seriálu zdarma. “Chceme, aby po týdnech extrémního nasazení přišli členové zdravotnického personálu na jiné myšlenky a dostali možnost se doslova vyvětrat na čerstvém vzduchu. Mohou se tak s námi proběhnout nebo projít po trasách kolem gotického hradu Karlštejn, po vrcholcích Beskyd na Bílé nebo pohádkovým Slavkovským lesem u Mariánských lázní,” upřesňuje Hejda.

Na zdravotníky čeká například i čelenka a další pozornosti od partnerů a pořadatelů Běhej lesy. Tu největší pomoc ale věnuje Generali Investments CEE, která nemocnicím v projektu s Běhej lesy pomůže celkem více než milionem korun. “Touto akcí chceme poděkovat celému zdravotnickému personálu, a to nejen za to, jak zvládají boj s koronavirem, ale za všechno, co pro naši společnost desítky let dělají. Zaslouží si náš obdiv,” dodává předseda představenstva a generální ředitel Generali Investments CEE Josef Beneš.

