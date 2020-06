Dr. Fauci: Vakcína by nemusela krýt na dlouho. Peková: Žádná druhá vlna už nebude, Covid-19 do Vánoc vymizí

Hlavní poradce Bílého domu pro zdravotnictví Dr. Anthony Fauci o víkendu vyjádřil určitou pochybnost u funkčnosti vakcín proti Covid-19 , když uvedl, že existuje určitá možnost, že získaná vakcína či vakcíny proti Covid-19 nebudou fungovat po příliš dlouhou dobu a očkovaným nezajistí dlouhotrvající krytí proti zmíněné nemoci.Podle Fauciho je onemocnění obdobné jako jiná koronavirová onemocnění a u těch vakcinace také neposkytuje dlouhodobou imunitu očkovaných jedinců. Podle dostupných zkušeností z doposud známých koronavirů se dá očekávat, že vakcinace bude fungovat pouze na 3-6 měsíců, maximálně možná na 1 rok.Podle Fauciho by v červenci měly začít testy v rámci třetího kola testování některých přípravků, do kterých by se mělo zapojit až 30 000 osob. V procesu by mohly být přímo či nepřímo zapojeny až 4 přípravky.Fauci očekává, že na začátku roku 2021 by už mohlo být k dispozici několik set miliónů očkovacích sad. Upozornil ale, že toto jsou jen předběžné odhady a realita může být velmi odlišná. Česká viroložka Soňa Peková, která vede laboratoř Tilia, míní, že Covid-19 zeslábl natolik, že nedojde k žádné druhé vlně podzimního šíření nákazy . Podle jejích vyjádření se navíc nedá mluvit konkrétně v ČR ani o nějaké první vlně, protože nic tak zásadního v ČR z epidemiologického hlediska v podstatě ani neproběhlo. Podle Pekové je možné, že dojde k zavlečení Covid-19 opětovně ze zahraničí, ale celý systém je už odzkoušený a připravený zasáhnout, což znemožní dalšímu šíření. Podle Pekové je možné, že nemoc postupem času zcela vymizí a mohlo by se tak stát už do konce letošního roku. Tomuto nasvědčuje celá řada zpracovaných studií, publikací a závěrů. Zdá se, že Covid-19 se bude chovat nakonec obdobně jako dřívější nákazy SARS a MERS, které objevily, zahrozily a v podstatě vymizely.Peková každopádně apeluje na všechny především do zahraničí cestující obyvatele země, aby se chovali co nejzodpovědněji a při sebemenším příznacích problémů se maximálně izolovali a případně využili vybudovaného systému.¨