Předčasný Medard. Deštivé počasí, přeháňky i bouřky

Počasí, které odpovídá pranostice o Medardovi, tak by se dalo charakterizovat dění na obloze už od května. Častěji prší, na obloze je velká oblačnost a teploty ne a ne přeskočit letní pětadvacítku. Pro krajinu rajská hudba a ideální podmínky. Sucho se v Česku zmírnilo, malá část vody se podle odborníků dostala i do hlubších vrstev půdy. Takové počasí bude pokračovat. Více srážek bude nadále v Čechách. Teploty budou kolísat od 15 do 25 °C. Pocitově bude počasí příjemné, vlhké, svěží.

Co na to Intersucho

Sucho opravdu výrazně zesláblo na většině území Česka. Výjimky jsou prozatím dvě. Podkrušnohorské pánve a Nízký Jeseník s okolím od Olomouce po Opavu. Ostrůvkovitě zůstalo sucho i na dalších místech republiky, třeba v Třeboňské pánvi. Projekt Intersucho situaci sleduje a sestavuje i předpověď, která je optimistická díky dalším očekávaným srážkám. Síla sucha podle map a grafů Intersucha všeobecně klesla asi na třetinu.

Předpověď počasí na další dny

Ve středu odpoledne a večer v Čechách bouřky, ojediněle silné. Teploty 22 až 26 na jihozápadě, 19 až 23 °C na severovýchodě.

Ve čtvrtek bude dynamické počasí. Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky a bouřky. Zpočátku více, během dne méně a k večeru naopak další srážky od západu. Čtvrtek bude teplý a dusný. Teploty 22 až 26 °C, v Čechách 20 °C.

V pátek nás přejde celý frontální systém spojený s tlakovou níží. Bude oblačno až zataženo, občas déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. V druhé polovině dne postupně ubývání srážek. Teploty jen 14 až 18 °C.

V sobotu bude polojasno až oblačno. Přechodně i zataženo s ojedinělou přeháňkou nebo bouřkou. Teploty 14 až 18 °C, na jihovýchodě až 21 °C.

V neděli bude oblačno, od západu znovu až zataženo, občas déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Teploty 15 až 20 °C, na jihovýchodě zpočátku až 23 °C.

I další období by mělo být ve znamení velké oblačnosti, přeháněk i bouřek.