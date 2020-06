Česká firma CheckTerra vstupuje na gruzínský trh

03.06.2020 / 09:26 | Aktualizováno: 03.06.2020 / 09:44

Česká firma CheckTerra úspěšně proniká na gruzínský trh. Pro firmu Georgian Water and Power bude provádět 3D mapování výkopových prací. Tuto spolupráci se podařilo dojednat díky kombinaci projektu ekonomické diplomacie a rozvojové spolupráce.

Stav gruzínské infrastruktury

Gruzie má vzhledem ke své turbuletní novodobé historii značně zanedbanou veřejnou infrastrukturu. To se týká nejenom silnic, dálnic či železnice, ale také vodohospodářských zařízení, kanalizace apod. V posledních letech se země snaží tento dluh snížit, a proto je v gruzínských městech ve velké míře opravováno například vodovodní a kanalizační potrubí. Zde se však gruzínští technici a dělníci potýkají s častým nedostatkem přesné dokumentace a tak v praxi často až do kopnutí do země nevědí, co se pod jednotlivými ulicemi skrývá. Aby do budoucna zamezili tomuto stavu, snaží se gruzínské společnosti při každých výkopových pracích nyní všechnu infrastrukturu přesně zaměřit.

Projekt ekonomické diplomacie na vodohospodářství

Velvyslanectví ČR v Gruzii si je vědomo špatného stavu gruzínské vodohospodářské situace, a proto zorganizovalo v říjnu 2019 vodohospodářský PROPED – Projekt ekonomické diplomacie zaměřený právě na tento sektor. České firmy z oboru tak měly možnost prezentovat své výrobky a služby pro gruzínské státní i soukromé firmy, které se vodohospodářstvím zabývají. Na jedné z takových prezentací v Tbilisi a následné recepci bylo dojednáno partnerství mezi firmou CheckTerra a firmou Georgian Water and Power. Tato firma dodává vodu pro celé hlavní město Tbilisi – tedy pro třetinu obyvatel země. CheckTerra následně požádala o podporu projektu z prostředků Czech - UNDP Challenge Fund. V rámci tohoto projektu CheckTerra nyní dodává firmě Georgian Water and Power technické zařízení na snímání výkopových prací. Po příslušném zaškolení místních pracovníků bude poté CheckTerra dodávat podrobné 3D snímky jednotlivých výkopů. Jakékoli další práce na daném místě budou poté jednodušší, neboť bude přesně známo, kde se nacházejí jednotlivé inženýrské sítě.

Propojení ekonomické diplomacie, rozvojové spolupráce a businessu

Výše zmíněný případ firmy CheckTerra je příkladem propojení ekonomické diplomacie, rozvojového prvku a business činnosti. Díky PROPED se tato konkrétní firma zkontaktovala se svým obchodním partnerem v Gruzii a díky rozvojovému programu začala vlastní spolupráce. Celkově tak byly vytvořeny podmínky pro úspěšnou obchodní spolupráci.

S postupnou obnovou infrastruktury je v Gruzii velký potenciál pro české firmy nabízející high tech služby v oblasti obnovy infrastruktury - gruzínské firmy je totiž většinou nenabízejí. Z tohoto důvodu se Velvyslanectví ČR v Gruzii bude na tento segment i do budoucna zaměřovat.

Jiří Preclík, Velvyslanectví České republiky v Tbilisi