Výnosy US Treasuries rostou a mnoho si nedělají ani z vývoje pandemie ani z nepokojů v USA

Výnosy US Treasuries tedy vládních dluhopisů pokračují ve svém růstu. Jejich cena se snižuje, což indikuje, že obecný zájem o toto bezpečné (nejbezpečnější) aktivum klesá. To pramení ze všeobecného optimismu spojovaného z restartem ekonomik a obnovou relativně normální běhu věcí.Výnos klíčových "desítek" se zvýšil o 26 bodů na výsledných 0,705 %, výnos "třicítek" pak poskočil o 37 bodů na 1,5116%.Motiv restartu ekonomiky respektive ekonomik v rámci USA i ve světě je velice silný a zcela eliminuje negativní projevy spojené s masovými nepokoji v USA , které se rozhořely v posledním týdnu po smrti Afro-Američana George Floyda při policejním zásahu v Minneapolis na konci minulého týdne.Situace v USA se stále zhoršuje a obyvatelé mnoha velkých měst nerespektují omezení nočního vycházení. Jednotlivé státy povolaly k obnovení pořádku v některých případech Národní gardu, Pentagon povolal zatím jen do zálohy pro Washington regulérní armádní jednotky.