Rozbřesk: Jak se ECB popere s námitkami německých ústavních soudců?

Na čtvrtečním zasedání ECB bude jedním z “nejžhavějších témat” přestřelka mezi Frankfurtem a Karlsruhe - přesně řečeno mezi Evropskou centrální bankou a německým ústavním soudem.



Podle německých soudců program nákupu aktiv (PSPP) narušuje princip proporcionality. Jednoduše řečeno, ECB touto politikou překračuje to, co je nezbytně nutné k naplnění jejího zákonného cíle - cenové stability. Němečtí soudci chtějí, aby ECB lépe zdůvodnila, proč jsou její kroky “nezbytné” k dosažení inflačního cíle. Problém je, že německý ústavní soud nemá nad ECB žádnou pravomoc - ta je odpovědná Evropskému parlamentu a Evropskému soudnímu dvoru, který program v roce 2018 posvětil. Na druhou stranu, pokud požadavky německých soudců nebudou vyslyšeny, mohou soudci zatrhnout německé Bundesbance účast v programu. A to už by pro ECB byla hodně hořká pilulka.



Jak se tedy postaví k řadě zvídavých dotazů ve čtvrtek šéfka ECB Christine Lagardeová? Pravděpodobně bude držet dosavadní tvrdou linii - ECB je podle rozhodnutí Evropského soudního dvoru v pořádku. Může dojít k tomu, že Christine Lagardeová některé argumenty jednoduše zopakuje. Vstřícným gestem ze strany Frankfurtu může být teoreticky nakonec otevřenější a transparentnější komunikace - kterou ECB připraví v rámci probíhající strategické revize měnové politiky. Jakékoliv ústupky z přijatého programu PSPP ale nečekáme…



Přímé komunikaci (třeba i přes média) s německým ústavním soudem se ale bude chtít Christine Lagardeová vyhnout. Míč v tomto případě zůstane na straně Bundesbanky, která bude mít nelehkou situaci obhájit proporcionalitu v rámci Bundestagu. Bundesbanka i Bundestag se totiž na rozdíl od ECB musí rozhodnutí německých ústavních soudců podvolit.



TRHY



CZK a dluhopisy



Česká koruna po proražení 27,00 EUR/CZK rozšiřuje své zisky a přibližuje se další technické metě -26,50 EUR/CZK. Pokud dobrá nálada na globálních akciových trzích (tažená postupným uvolňováním opatření) vydrží, koruna své zisky krátkodobě ještě může rozšiřovat, a to nehledě na velice špatná čísla z domácího průmyslu a maloobchodu.



Zahraniční forex



Hlad po rizikových aktivech neutuchá a s ním roste eurodolar a posilují středoevropské měny. Korona-krize je zjevně zapomenuta a trhy evidentně sázejí na oživení ve tvaru “V”, což není dobrá zpráva pro dolar či švýcarský frank.



Dnes odpoledne jsou na pořadu další důležitá americká data (ADP report z trhu práce, ISM ve službách), která zřejmě ukáží na další ústup negativních dopadů karanténních opatření.



Ropa



Cena severomořské ropy Brent se dnes ráno poprvé od března vyšplhala nad hranici 40 dolarů za barel. Přestože stále není jasné, kdy přesně se bude konat nejbližší jednání aliance OPEC+ (stále platný termín je 9. a 10. června), ropný trh se veze na vlně optimismu a očekává prodloužení dosavadních rekordních produkčních škrtů v rozsahu 9,7 mil. barelů denně. Navíc, pozitivní zprávy přicházejí také z poptávkové strany trhu. Signály oživení spotřeby ropy totiž přicházejí nejen z Číny, která dostala pandemii koronaviru pod kontrolu jako první, ale také ze Spojených států nebo Evropy.



Dnes bude trh věnovat pozornost především oficiálním číslům ke stavu zásob ve Spojených státech z dílny EIA. Dle předběžných odhadů, které včera zveřejnil Americký petrolejářský institut, poklesly zásoby surové ropy o 0,5 mil. barelů denně. Pokud by další propad zásob potvrdila také dnešní čísla od EIA, ropní býci by měli dále nabito.