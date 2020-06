Avast by dnes mohl být zařazen do báze indexu FTSE 100

Očekáváme, že Avast bude přidán do nejužšího indexu FTSE 100. K zařazení je potřeba, aby se k 2. 6.

umístil v tržní kapitalizaci společností na burze do 90. místa. Avast byl podle nás mezi 70. až 80. místem,

index budou nové členy přidávat do portfolií především do pátku 19. 6. Zařazení nové společnosti do

indexu obvykle znamená dodatečnou poptávku po jeho akciích s příznivým efektem na cenu akcie

a bude tak zařazen. Nové složení indexu bude platné od pondělí 22. 6., tj. portfolio manažeři sledující