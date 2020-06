ISM index mimo oblast průmyslu má své dno za sebou (Ranní zpráva z finančního trhu)

Dnešek bude patřit datům z trhu práce. Počet nezaměstnaných Němců v květnu zřejmě dále vzrostl, zatímco ve Spojených státech bylo zrušeno dalších 9,5 milionů pracovních míst. Naopak index ISM mimo oblast průmyslu pravděpodobně ukáže na zlepšení v této oblasti. V regionu je kalendář událostí prázdný.

Situace na německém trhu práce se zhoršila

ADP report, mapující počet volných pracovních míst mimo zemědělský sektor, zřejmě ukáže, že v průběhu května bylo dalších 9 milionu míst zrušeno. Ve srovnání s dubnovými více než 20 milióny je to ale již citelné zvolnění. I tak ale míra nezaměstnanosti v květnu pravděpodobně překročí 17 %. To se dozvíme v pátek, společně s klíčovými Nonfarm Payrolls. Na květnovém indexu ISM mimo oblast průmyslu by mělo být patrné postupné rozvolňování opatření spojených s bojem proti koronaviru. Podle našich předpokladů index dosáhl svého dna v dubnu a nyní by se měl ze svých ztrát postupně zotavovat. S tím, jak bude sektor služeb plně otevřen, měl by se index rychle vracet směrem k úrovním před koronavirovou krizí.

Data z trhu práce budou zveřejněna i v Německu a také za celou eurozónu. Počet nezaměstnaných Němců v květnu pravděpodobně stoupl o dalších 120 tisíc. Míra nezaměstnanosti pak vzroste z dubnových 5,8 % na 6,1 %. V eurozóně by měla stoupnout z dubnových 5,8 % na 6,2 %. Euro vůči dolaru se však zřejmě i nadále poveze na vlně optimismu, která vládne na akciových trzích.

Posilování koruny může mít jepičí život

Koruna se včera dostala až pod úroveň 26,60 CZK/EUR a byla tak nejsilnější od poloviny března. Stále se tak veze na pozitivním sentimentu, který je patrný na akciových trzích i na kurzu eura vůči dolaru. Přestože v průběhu dne část svých zisků smazala, skončila ve srovnání s předchozím dnem o 0,4 % silnější (na 26,65 CZK/EUR). Jak jsme ale již upozorňovali, považujeme současné hodnoty za fundamentálně neodůvodněné a v následujících dnech očekáváme korekci zpět na slabší úrovně. Z domácích dat byl zveřejněn zpřesněný odhad růstu HDP. Podle něho česká ekonomika v prvním čtvrtletí poklesla o něco méně, než naznačoval první odhad. Na koronavirus doplatila všechna odvětví s výjimkou stavebnictví, které zaznamenalo mezičtvrtletní nárůst přidané hodnoty o slušných 0,7 %. Nejvíce bylo zasaženo odvětví obchodu, dopravy, pohostinství a ubytování, kde přidaná hodnota poklesla mezičtvrtletně o 5,4 %. K poklesu přidané hodnoty však došlo i ve zpracovatelském průmyslu, který se však s problémy potýkal již v minulém roce. Více jsme se tomuto tématu věnovali zde https://bit.ly/2MkYeYP.

Kromě české koruny včera posiloval i polský zlotý. Ten se posunul na úroveň 4,395 PLN/EUR. K situaci v polské ekonomice se vyjadřoval člen výboru pro měnové otázky Rafal Sura. Podle jeho slov jsou současné kroky centrální banky dostačující a snižování úrokových sazeb do záporu není potřeba (minulý týden snížila klíčovou úrokovou sazbu nečekaně na 0,1 %). Jediným outsiderem v regionu byl tak maďarský forint, který oslabil o 0,2 % na úroveň 345,6 HUF/EUR. Náladu mu nevylepšil ani indikátor PMI za květen, který se již odrazil ode dna a předčil tržní očekávání.

Světový kalendář byl včera úplně prázdný. Jako vítěz vyšlo z úterního obchodování euro, které si na své konto připsalo 0,4 % na 1,119 USD/EUR. V průběhu asijské seance posílilo až na 1,120 USD/EUR.