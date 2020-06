03.06.2020 Pracovní neschopnost v Jihomoravském kraji v roce 2019

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti se v Jihomoravském kraji meziročně zvýšilo z 4,418 % v roce 2018 na 4,612 % v roce 2019. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti udává, kolik ze 100 pojištěnců je průměrně každý den v pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz. Ukazatel zohledňuje jak celkový počet případů pracovní neschopnosti (jak často lidé do pracovní neschopnosti nastupují), tak i průměrné trvání jednoho případu pracovní neschopnosti (jak dlouho v pracovní neschopnosti zůstávají). V porovnání s ostatními kraji je průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v Jihomoravském kraji druhé nejnižší. Prvenství si udržuje hl. město Praha s hodnotou 3,560 %, na posledním místě se umístil Moravskoslezský kraj , kde průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti činilo 5,750 %. V okresech kraje se hodnota ukazatele pohybovala od 3,639 % v okrese Brno -město po 6,674 % v okrese Břeclav .

Na 100 pojištěnců připadlo v roce 2019 v Jihomoravském kraji 38,87 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti, v roce 2018 to bylo 37,83 nově hlášených případů, tj. nárůst o 2,7 %. Hodnota ukazatele meziročně vzrostla ve všech krajích , ve Zlínském kraji byl nárůst nejvyšší (o 5,5 %), v Plzeňském nejnižší (o 0,8 %). Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti na 100 pojištěnců se zvýšil i ve všech okresech Jihomoravského kraje , nejvíce v okrese Břeclav (o 4,7 %), nejméně v okrese Vyškov (o 0,5 %). Nejméně případů na 100 pojištěnců bylo hlášeno v okrese Brno -město (34,58 případů), nejvíce v okrese Břeclav (47,35 případů). Podle druhu dočasné pracovní neschopnosti bylo relativně nejvíce případů nemoci právě v okrese Břeclav (41,68 případů na 100 pojištěnců), pracovních úrazů v okrese Hodonín (1,45 případů na 100 pojištěnců), nejvíce ostatních úrazů bylo v okrese Blansko (4,57 případů na 100 pojištěnců).

3. 6. 2020

Pracovní neschopnost v Jihomoravském kraji v roce 2019

V Jihomoravském kraji se v roce 2019 meziročně zvýšil počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti o téměř 7 tisíc případů, průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti vzrostla o 0,7 dne. Denně stonalo v průměru 23,4 tisíc osob.

V Jihomoravském kraji bylo v roce 2019 evidováno v průměru celkem 507,4 tisíc nemocensky pojištěných osob, což je o 4,3 tisíc (o 0,9 %) osob více než v roce 2018. Počet pojištěnců byl ve srovnání s ostatními kraji 2. nejvyšší za hl. městem Prahou. Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti celkem v Jihomoravském kraji meziročně vzrostl o 6,9 tisíc na 197,2 tisíc, tj. o 3,6 %. K nárůstu došlo ve všech krajích, nejvýrazněji ve Zlínském (o 6,3 %), nejméně v Karlovarském (o 0,6 %). V celkovém počtu nově hlášených případů bylo 176,0 tisíc případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc (89,3 % všech případů pracovní neschopnosti), 4,3 tisíc případů dočasné pracovní neschopnosti pro pracovní úraz a 16,8 tisíc případů ostatních úrazů. Počet případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc se meziročně zvýšil o 6,3 tisíc, tj. o 3,7 %.

Na 100 pojištěnců připadlo v roce 2019 v Jihomoravském kraji 38,87 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti, v roce 2018 to bylo 37,83 nově hlášených případů, tj. nárůst o 2,7 %. Hodnota ukazatele meziročně vzrostla ve všech krajích, ve Zlínském kraji byl nárůst nejvyšší (o 5,5 %), v Plzeňském nejnižší (o 0,8 %). Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti na 100 pojištěnců se zvýšil i ve všech okresech Jihomoravského kraje, nejvíce v okrese Břeclav (o 4,7 %), nejméně v okrese Vyškov (o 0,5 %). Nejméně případů na 100 pojištěnců bylo hlášeno v okrese Brno-město (34,58 případů), nejvíce v okrese Břeclav (47,35 případů). Podle druhu dočasné pracovní neschopnosti bylo relativně nejvíce případů nemoci právě v okrese Břeclav (41,68 případů na 100 pojištěnců), pracovních úrazů v okrese Hodonín (1,45 případů na 100 pojištěnců), nejvíce ostatních úrazů bylo v okrese Blansko (4,57 případů na 100 pojištěnců).

V Jihomoravském kraji bylo v roce 2019 denně v průměru 23 401 práce neschopných osob (o 1 176 osob více než v roce 2018), z toho 20 089 osob pro nemoc, 688 pro pracovní úraz a 2 625 osob pro ostatní úrazy. Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti v kalendářních dnech se v kraji meziročně prodloužila o 0,7 dne na 43,3 dne. Nejkratší průměrná doba dočasné pracovní neschopnosti byla v hl. městě Praze a v Libereckém kraji (38,8 dne), nejdéle na tzv. neschopence byli pojištěnci ve Zlínském kraji (49,5 dne). Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti v Jihomoravském kraji byla v mezikrajském srovnání 6. nejdelší.

V okresech Jihomoravského kraje se průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti pohybovala v intervalu 38,4 dne v Brně-městě až 52,6 dne v okrese Blansko. Pracovní neschopnost pro nemoc v okrese Blansko trvala v průměru 51,3 dne, pro pracovní úraz 56,3 dne, pro ostatní úraz 61,6 dne.

Graf 1 Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti v okresech Jihomoravského kraje v roce 2019

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti se v Jihomoravském kraji meziročně zvýšilo z 4,418 % v roce 2018 na 4,612 % v roce 2019. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti udává, kolik ze 100 pojištěnců je průměrně každý den v pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz. Ukazatel zohledňuje jak celkový počet případů pracovní neschopnosti (jak často lidé do pracovní neschopnosti nastupují), tak i průměrné trvání jednoho případu pracovní neschopnosti (jak dlouho v pracovní neschopnosti zůstávají). V porovnání s ostatními kraji je průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v Jihomoravském kraji druhé nejnižší. Prvenství si udržuje hl. město Praha s hodnotou 3,560 %, na posledním místě se umístil Moravskoslezský kraj, kde průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti činilo 5,750 %. V okresech kraje se hodnota ukazatele pohybovala od 3,639 % v okrese Brno-město po 6,674 % v okrese Břeclav.

Graf 2 Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v okresech Jihomoravského kraje v roce 2019

Poznámka:

Základní ukazatele statistiky dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz jsou zpracované z dat administrativního zdroje Informačního systému České správy sociálního zabezpečení.

Kontakt: