Franklin Templeton: EU přináší komplexní fiskální záchranný balíček

Evropská komise představila nový rozsáhlý fiskální záchranný balíček ve výši 750 miliard EUR, který zahrnuje i emisi nových dluhopisů. David Zahn, šéf pro evropské dluhopisy u Franklin Templeton, jej označuje za průlomový.

Zdá se, že se Evropská unie konečně spojila, aby poskytla komplexní finanční záchranný balíček, který pomůže členským státům v boji s ničivými ekonomickými dopady COVID-19. Ačkoli dohodu musí ještě schválit 27 členských států EU, zdá se, že získala podporu Německa a Francie, které by jej měly posílit. Podle názoru Davida Zahna představuje balíček „Next Generation EU“ významný krok k posílení evropské ekonomiky a jednoty.

Že koronavirus poničil evropské hospodářství, je jasné. Odhady naznačují, že HDP v EU se ve druhém čtvrtletí 2020 oproti roku 2019 výrazně sníží. Celkově se očekává, že se ekonomika EU letos sníží o vysoké jednociferné číslo. Druhá vlna infekce a další karanténní opatření by ale letos mohla znamenat pokles HDP i ve dvouciferných číslech.

EK uvedla, že Next Generation EU posílí rozpočet EU na období 2021–2024 novými financemi získanými na finančních trzích. Zaměří se na tři pilíře: podporu členských států při zotavování, nastartování ekonomiky, včetně pomoci soukromým investicím, a poučení z krize, které zahrnuje nový zdravotní program (EU4Health), posílení klíčového podpůrného programu pro řešení budoucích krizí (rescEU) a urychlení výzkumu a inovací.

Historicky neměl rozpočet EU překročit 1 % HDP EU, ale tento plán dočasně zvyšuje strop na 2 %, což je velký krok. Komise využije svého silného úvěrového ratingu k půjčce 750 miliard EUR na finančních trzích, která má být splacena prostřednictvím budoucích rozpočtů EU v průběhu 30 let od roku 2028 do konce roku 2058. Je to dost peněz, s dlouhou splatností.

Fond bude obsahovat 500 miliard EUR v grantech a 250 miliard EUR v úvěrech. Itálie a Španělsko, dvě nejvíce koronavirem postižené země, obdrží v grantech 81,8 miliardy EUR, resp. 77,3 miliardy EUR. Itálie má zvlášť vysoké zadlužení, takže tyto granty jsou důležité.

Průlomový okamžik

Plán stále potřebuje schválení ze strany členů EU, takže by při jednáních mohlo dojít k vrácení návrhu zpět vzhledem k tomu, že několik členských států proti navýšení dluhu protestovalo. Obě největší ekonomiky, Německo a Francie, však emisi evropských dluhopisů podpořily, což Franklin Templeton považuje za přelomové. Zahrnuje všech 27 členů EU (nejen eurozónu), čímž ukazuje, že Evropa je v tomto klíčovém období připravena spolupracovat, pokud jde o využití společné daňové síly svých členů.

Přestože je Next Generation EU navržen na omezenou dobu, mohl by to být mechanismus, který lze použít pro budoucí krizové události. Peníze budou muset být splaceny z rozpočtu EU prostřednictvím nových daní. Úrokové náklady by měly být velmi nízké a sazby výrazně pod 1 %.

Dopad na investice

V rámci svého plánu se Evropská komise odkazuje na evropskou zelenou dohodu. Všechny veřejné investice by být v souladu se zeleným závazkem „nedělat škodu“. Jinými slovy, země, které dostávají peníze z rozpočtu EU nebo z tohoto plánu, by měly i nadále investovat do přechodu svých ekonomik na více obnovitelných zdrojů energie s cílem snížit emise uhlíku. Kronavirová krize a změna klimatu jsou dva problémy, které se budou řešit současně.

Podle názoru Franklin Templeton by emise nového dluhu EU měla snížit rizikovou prémii evropských dluhopisů a vládních dluhopisů periferie. Německo až dosud společný dluh EU nepodporovalo, takže jeho přijetí nyní znamená, že jsme tímto překročili Rubikon. Fiskální transfer ještě nebyl dosud proveden, takže je to obrovský krok.

Na úrovni jednotlivých zemí na tom budou pravděpodobně lépe Itálie a Španělsko, protože transfer získají, zatímco Německo a Francie zaplatí více. Dluhopisy v periferii Evropyby proto měly mít dobrou podporu: Španělsko, Itálii, Portugalsko, Řecko a Kypr.

Německé bondy byly základem EU. Když se mluvilo o rozpadu, mnoho investorů chtělo vlastnit německé dluhopisy jako jakési bezpečné útočiště. Ale nyní jsou podle Franklin Templeton šance na rozpad eurozóny jsou nižší a nové dluhopisy EU by mohly být pro investory bezpečným útočištěm.

Výnosy německých dluhopisů by tedy mohly jít o něco výš, ale pravděpodobně se objeví periferní spready. To také značí začátky velkého, likvidního trhu s dluhopisy celosvětového významu. Euro by tak mělo být pravděpodobně dlouhodobě robustnější a prémie za úvěrové riziko by se měla snížit.

Autor: David Zahn, vedoucí pro evropské dluhopisy u Franklin Templeton