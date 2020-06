Říjen a listopad jsou z hlediska produkční činnosti prvním nebo druhým nejdůležitějším měsícem pro většinu zemí EMEA

Snížená produkce v automobilovém odvětví v březnu a květnu by mohla ovlivnit typickou křivku aktivity v roce 2020. Blížící se letní měsíce by mohly být letos rušnější a trochu tím vyrovnat „ztracený čas“. Společnost Colliers International právě zveřejnila svůj nejnovější průzkum trhu - projekt „COVID-19 a průmyslová výroba – význam jarních měsíců“, kde diskutuje o důležitosti jednotlivých měsíců pro výrobní odvětví v regionu EMEA a představuje prognózu pro nadcházející měsíce.

Brzy po vypuknutí epidemie COVID-19 mnoho výrobních zařízení, stejně jako podniků v celé Evropě zastavily provoz, aby pomohly chránit zaměstnance před rozšířením viru a také aby čelily očekávanému poklesu poptávky v budoucnosti. Většina z nich je nyní zase v provozu, ale některé fungují se sníženou kapacitou, aby dodržovaly zásady ochrany zdraví a bezpečnosti z jedné strany, ale také v některých případech kvůli poklesu poptávky po určitém zboží a produktech, hromadění zásob, nebo protože čekají na materiály a komponenty od dodavatelských řetězců vracejících se online.

Kevin Turpin, regionální ředitel průzkumu trhu pro východní a střední Evropu vysvětluje: „ Pokud jde o výrobní aktivitu v jarních měsících, analyzovali jsme, jak důležité je v současné době zasažené období měsíců březen-květen pro průmyslové odvětví v regionu EMEA. Zatímco velké části ekonomik regionu EMEA byly vypnuty jako když vypnete světla, je zřejmé, že postupné restartování operací v následujících měsících bude znamenat, že úplné zotavení ztraceného podnikání bude trvat poměrně dlouhou dobu (alespoň rok, pokud se prognózy ekonomického růstu Mezinárodního Měnového Fondu stanou realitou)“.

Harry Bannatyne, ředitel průmyslového oddělení, Colliers International Česká republika komentuje: „V České republice jsou nejrušnější měsíce říjen a listopad, a teprve se uvidí, jestli na podzim dojde k druhému prudkému nákazu koronaviru, které by ovlivnilo průmyslovou a logistickou aktivitu. Obecně lze říci, že odvětví I&L se zatím ukázalo jako nejméně zasažené, odolnější a všestrannější než maloobchodní či kancelářský sektor. Automobilový průmysl zpomalil, odvětví e-commerce zrychlilo a my se stále ještě těšíme vysoké poptávce a nevnímáme nějakých významných změn v cenách nájmů.”

Evropské produkční cykly jsou jeden s druhým mimořádně v souladu. Až na několik výjimek jsou říjen a listopad ve většině zemí, které jsme analyzovali, jako první nebo druhý nejdůležitější měsíc. Když se podíváme na tepelnou mapu, vynikají také březen a květen-červenec.

Význam března a května pro výrobní odvětví v Německu, Velké Británii, Itálii, Španělsku, Česku, Belgii a Rakousku.

Po zhodnocení rizik a přizpůsobení operací novým skutečnostem (včetně začlenění zdravotních a bezpečnostních předpisů) bylo od května 2020 zahájeno mnoho provozních zařízení, i když nemusí být plně využívány. V obou případech může mít tato situace významné důsledky také pro odvětví nemovitostí, ale prozatím je ještě příliš brzy na to, aby bylo možné říci, jak to vše dopadne. Některé společnosti ztratily některé ze svých nejlukrativnějších měsíců.

Březen a květen jsou dva největší výrobní měsíce v průběhu roku - březen je druhým největším měsícem produkce v Itálii, Španělsku a Česku a největším v Německu, Velké Británii, Belgii a Rakousku. Pokud jde o produkci, má naštěstí duben z důvodu velikonočních svátků menší význam.

Březen a květen - nejrušnější měsíce pro automobilový průmysl

Pro automobilový průmysl, který je jedním ze základních pilířů evropského průmyslu a generuje téměř 1 z každých 10 pracovních míst ve zpracovatelském průmyslu, je březen pro některé z největších světových producentů nejrušnějším měsícem roku – třeba pro Německo, Francii, Velkou Británii, Polsko a Rumunsko. Pro Španělsko a Itálii je květen největším měsícem v automobilovém průmyslu. Vzhledem k tomu, že v březnu a květnu je třeba dohonit sníženou produkci, mohlo by to změnit typickou křivku aktivity v roce 2020, s rušnějšími letními měsíci, které nahradí ztracený čas. Riziko druhé vlny COVID-19 je velmi reálné, takže producenti se budou muset obrnit proti tomuto a následnému riziku, že produkce bude během měsíců špičkového výkonu říjen-listopad omezena.

Prognóza

Obecně lze říci, že zatímco jarní období je v průmyslovém sektoru docela důležité (s výjimkou dubna nebo Velikonoc), období říjen-listopad je zdaleka nejaktivnějším. To znamená, že jakákoli potenciální druhá vlna COVID-19 která by zasáhla výrobní sektor během blížících se podzimních zimních měsíců může mít na výrobu ještě významnější dopad než doposud. Ačkoli nikdo nemůže předpovědět, co se stane, stojí za zvážení rizikový scénář, zejména vzhledem k tomu, jak jsou tyto měsíce pro celé odvětví klíčové. Proto bychom očekávali, že výrobci přizpůsobí činnost prostřednictvím zvýšené

produkce v letních měsících, kdy budou společnosti možná skladovat více zásob, než by normálně chtěly, a také, že během těchto náročných časů zváží potřebu flexibilnějších leasingových dohod i v budoucnu.

Silviu Pop, ředitelka průzkumu trhu, Colliers International Rumunsko řekla: „Nová realita vyšších zásob může vést k poněkud vyšší potřebě možností krátkodobého skladování, i když dlouhodobější obraz celé situace je samozřejmě uprostřed odlišných trendů ne zcela jasný. Potenciálně nižší poptávka do budoucna (s přechodem spotřebitelů na opatrnější způsob myšlení) by mohla být postavena proti argumentu decentralizaci možností výroby a skladování, což by vedlo k vyšší poptávce po průmyslových a logistických operacích. Nyní, v květnu 2020, není zcela jisté, která strana argumentu je silnější, ačkoli silný příběh růstu, který některé trhy v posledních desetiletích zažily, nabízí několik důvodů k optimismu.“



Colliers International Group Inc. (NASDAQ: CIGI; TSX: CIG) je přední globální společnost nabízející poradenské služby v oblasti komerčních nemovitostí a investičního managementu. Působí v 68 zemích světa a zaměstnává více než 14 000 odborníků. Colliers je nejrychleji rostoucí veřejně obchodovaná globální společnost zabývající se realitními službami a investičním managementem, přičemž její korporátní tržby v roce 2018 činily 2,8 mld. dolarů (3,3 mld. dolarů, včetně přidružených společností). Za vedení Colliers odpovídá více než 20 let tým zkušených expertů, který stakeholderům společnosti prokazatelně zajišťuje přes 40 % ročních výnosů. Prostřednictvím své platformy služeb pro management investic spravuje aktiva světově nejuznávanějších institucionálních realitních investorů v hodnotě více než 26 mld. dolarů.