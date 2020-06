Stará ekonomika ztrácí svoje místo v hlavních indexech

Na akciových indexech se projevují dopady koronaviru. Tento týden jsou na pořadu pravidelné aktualizace indexů Euro Stoxx 50, Stoxx 60, a FTSE 100. Ve čtvrtek jsou na pořadu dne změny v německém akciovém indexu DAX. Podobné úpravy se dějí pravidelně, aktuální běh ale zvýrazňuje, jak slabá je stará ekonomika, píše Bloomberg.

Dopady pandemie postihly nejvíce aerolinky. EasyJet a Deutsche Lufthansa by tak mohly ztratit svá místa v indexech FTSE 100, respektive DAX. Lufthansa je součástí hlavního německého akciového indexu od jeho zavedení v roce 1988, takže v tomto případě by šlo skutečně o historickou událost.

Z britského indexu firem s velkou tržní kapitalizací by mohla vypadnout společnost Meggitt, která působí v leteckém strojírenství. Po dramatickém propadu akcií z něj bude odstraněn asi i provozoval okružních plaveb Carnival a po 33 letech by ho mohla opustit společnost Centrica, majitelka British Gas, jak upozornili analytici Patria Finance v nejnovějším Týdenním výhledu.

Novými členy britského FTSE 100 by se naopak mohly stát původem česká softwarová společnost Avast, provozovatel internetového sázení GVC či dlouhou dobu strádající nadnárodní retailová společnost Kingfisher, majitel obchodů pro kutily jako B&Q nebo Brico Dépôt, které pomohla renesance domácích oprav v době, kdy nejen britský národ zůstal doma.

Do německého DAXu, kterému zatím vévodí technologický SAP, by podle odborníků mohla přibýt realitní společnost Deutsche Wohnen. Německý index by to tak mohlo posunout dál směrem od silně exportní výrobní linie. Za zmínku stojí i to, že dovážková služba Delivery Hero se do stejného německého indexu pravděpodobně tentokrát nedostane. Důvod? Nízké procento free-floatu.

Změny se asi vyhnou indexu Euro Stoxx 50, i když e-commerce Prosus scházelo k přijetí opravdu jenom maličko – pravděpodobně na úkor Société Générale, jejíž akcie se letos propadají. Rebalance za třetí kvartál napoví.

Byl by to ovšem velmi symbolický krok a další potvrzení trendu, který je s námi již několik let: stará ekonomika ztrácí půdu ve prospěch digitálního světa.

Obzvláště patrná je tato změna u neustále se zmenšujících vah bankovních titulů v indexu Stoxx 600 v porovnání s technologickými akciovými tituly. Oba sektory bojují o čtvrté místo v tomto indexu, ve kterém tvoří 17 % firmy z prostředí zdravotní péče, 11 % průmyslové tituly a třetí místo patří výrobcům zboží osobní spotřeby s 9 %. Ještě v roce 2007 banky představovaly více než 22 % tohoto indexu. V posledních týdnech se ale jejich váha snížila na zhruba 7 %.

“Obrovským tématem pohánějícím trhy je téměř strukturální podvýkonnost hodnotových akcií,” domnívá se Philip Lawlor, šéf globálního akciového výzkumu v FTSE Russell.

Podle Stefana Kreuzkampa, šéfa investic v DWS, mohou sice některé hodnotové tituly v portfoliu profitovat ze zotavování ekonomiky, trvalý odklon od růstových akcií ale asi neuvidíme. V současných podmínkách by podle něj měly nadále profitovat technologické akcie a firmy z oblasti zdravotní péče.

Členství v indexu není pouze otázkou prestiže, ale, což je ještě důležitější, též podpory investorů. Byla to oblíbenost pasivních fondů, co v poslední dekádě akciovou rally nakonec pohánělo především. V příštích měsících by se ovšem investoři mohli uchýlit k výběru jednotlivých titulů. “To, co nyní pozorujeme, není konvenční ústup, ale masivní rekalibrace vítězů a poražených,” řekl také Lawlor.

FTSE 100 je nejpopulárnější index následovaný pasivními fondy, které změny indexu sledují pokaždé, když provádějí vlastní pravidelnou aktualizaci. To může být třeba i s měsíčním zpožděním. “Stopařské” fondy se přitom snaží postupovat pomalu, aby zamezily obrovským výkyvům v cenách, a obvykle nikoli v den, kdy doje ke změně samotného indexu.

Někteří investoři se ale snaží obrovských toků peněz z a do jednotlivých akciových titulů využít. Hedgeové fondy obvykle kupují daný akciový titul ještě předtím, než se daná akcie do indexu FTSE 100 zařadí, a spekulují na pokles těch, které jsou “degradovány” do méně známého indexu FTSE 250 (kde je nyní Avast).

Kvartální škatulata na FTSE 100 se tentokrát odehrají 3. června. Peter Sleep ze správce aktiv 7IM ale investory pohybující se ve světě financí na vlastní pěst varuje, aby se změny u jednotlivých titulů v akciových indexech nesnažili moc předjímat. „Vzhledem k tomu, že jde o oblast, ve které působí hedgeové fondy, tak by moje rada byla taková, aby investoři byli s arbitráží na indexech velice opatrní, protože plavou se žraloky,“ uvedl podle Bloombergu.

Pro index DAX je nadcházející datum revize jeho složení stanoveno na 4. června. Indikativní změny v indexu FTSE 100 měly být známy včera. Finální verdikt se bude opírat o dnešní závěrečné ceny s účinnosti od 22. června.



Zdroj: Bloomberg, Patria.cz, https://www.xetra.com/