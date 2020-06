Plány vlády? Stamiliardové deficity a jednorázová řešení

Deficit rozpočtu se může vyšplhat až na 500 miliard. Hrozbou jsou stamiliardové deficity i v příštích letech

Nařídit obchodům prodávat 85 procent českých potravin by vedlo k horšímu výběru a vyšší ceně. TOP 09 tento návrh nepodpoří

Odměnu za práci během epidemie si zaslouží i medici a pracovníci hygienických stanic

Deficit se jenom v květnu vyšplhal na více než 157 miliard, což je historicky nejhorší výsledek za dobu existence České republiky. „Je zřejmé, že schválený 300 miliardový deficit bude o desítky procent překročen. Osobně letošní výsledek odhaduji na 450 až 500 miliard korun. Vláda přesto rezignuje na nezbytné přeskupení priorit a dopady krize řeší pouze extenzivně a nekompetentně. Evidentně plánuje stamiliardové deficity i v příštích letech. Kombinace pomalých a nedostatečných jednorázových opatření s bezstarostnými dlouhodobými mandatorními výdaji činí budoucnost České republiky mnohem horší, než by bylo nezbytné při odpovědném hospodaření,“ říká předseda poslaneckého klubu TOP 09 a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek.

Horší výběr potravin za vyšší cenu TOP 09 nepodpoří

TOP 09 nepodpoří pozměňovací návrh, aby obchody musely prodávat 85 procent českých potravin. „Na první pohled může návrh působit jako podpora českých zemědělců i spotřebitelů. Ve skutečnosti by však vedl k tomu, že by Češi měli menší možnost výběru a ještě by museli sáhnout hlouběji do peněženky,“ říká předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Poslanci TOP 09 se zároveň domnívají, že by takový zákon porušoval jednotný trh Evropské unie. „Nesmíme nijak omezovat zdravou tržní konkurenci. Taková změna by nevyhnutelně vedla ke zhoršení výběru potravin i jejich nižší kvalitě a vyšší ceně. Nehledě na to, že by takový zákon omezil existenci řady nejmenších zemědělců,“ vysvětluje poslankyně Pekarová Adamová.

Právě malí a střední zemědělci jsou už dnes často oběťmi přebujelé byrokracie. Do velkých obchodních sítí se jejich produkce nedostává, protože provozovatelé retailu vyžadují stálé zásobování. „Úprava zákona by tak hrála do karet hlavně největším hráčům na trhu s Agrofertem v čele,“ uzavírá předsedkyně TOP 09.

Musíme ocenit všechny „z první linie“

Premiér sliboval, že finančně ocení personál v nemocnicích, který se věnoval léčbě pacientů se závažným průběhem nemoci COVID-19. Na jednání zdravotního výboru a poté na schůzi Sněmovny jsme se dozvěděli, že z rozpočtu dostanou jednorázovou odměnu na přímo pouze někteří pracovníci záchranné služby. V ostatních případech je to na rozhodnutí vedení nemocnice. „Je ale nutné především poděkovat studentům, kteří pracovali v rizikovém prostředí, ve stresu a v první linii a nastoupili hned a dobrovolně. Myslím, že každý z nás zdravotníků si dobře uvědomuje, že bez práce studentů, třeba v odběrových stanech, by se systém zhroutil,“ říká poslanec TOP 09 a lékař Vlastimil Válek.

Právě tito studenti byli obrovskou pomocí přetíženému zdravotnickému systému ve chvílích, kdy to nejvíce potřeboval. „Někdo může namítnout, že byli na placené praxi ve ztížených podmínkách, že získali neocenitelné zkušenosti i detailní náhled do budoucí profese. To je sice pravda, ale za tuto práci si zaslouží opravdu mimořádné poděkování,“ dodává poslanec Válek.

Praha 2. června 2020, Vladan Vaněk, tiskový mluvčí TOP 09