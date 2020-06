Švýcarská banka spouští služby v oblasti kryptoměn

Maerki Baumann, švýcarská privátní banka, se rozhodla expandovat v oblasti kryptoměn , kdy nově nabízí svým klientům další dva nástroje ke vstupu do světa kryptoměn . Konkrétně se jedná o služby v oblasti tradingu a úschovy a držení kryptoměn

Společnost představuje rodinnou banku, která pro zajímavost není zalistovaná na bruze. Regulace se jí však dotýkají stejně, a tak ke spuštění těchto služeb potřebovala svolení od FINMA tedy Swiss Financial Market Advisory Authority. To však v posledních týdnech získala, a tak trading a custody služby pro své klienty spustí již teď, v červnu 2020.

Dlouhodobý plán

Banka se ke spuštění nových služeb vyjádřila tak, že parádně zapadá do jejich strategie, se kterou přišli už na začátku roku 2019. Její součástí v začátcích bylo i např. to, že nabízela byznys účty pro společnosti podnikající v oblasti blockchainu. Mimo to také pomáhali startupům s provedením ICOs a STOs.

Při spuštění se na platformě Maerki Baumann dočkáme možnosti obchodování hned pěti kryptoměn. Konkrétně se bude jednat o bitcoin (BTC), ether (ETH), XRP (XRP), bitcoin cash (BCH) a litecoin (LTC). Mimo to také slíbili, že brzy přidají podporu pro trading tokenů ERC--20 standardu.

Společnost pro umožnění těchto nových krypto vychytávek využije své dlouholeté partnery, v čele s např. bankou InCore Bank AG, která se zaměřuje na transakce. Mimo to by měla využívat i některé z profesionálních kryptoměnových brokerů a likvidních kryptoměnových směnáren. Konkrétní jména ale ještě neznáme.