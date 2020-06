Od 15. 6. cestování podle tzv. semaforu: Kam cestovat volně a kam s povinností testů či karantény?

„Do zemí s nízkým rizikem, tedy do těch, které budou označeny zelenou barvou, bude možné od 15. června cestovat bez udání důvodu, tedy i na dovolenou, a to bez nutnosti karantény nebo předložení negativního testu. Jen upozorňuji, že to je opatření přijaté z české strany, některé země, jako třeba Polsko, zřejmě nadále turisty na své území vpouštět nebudou. Volné cestování naopak bude třeba do Chorvatska, Bulharska nebo Řecka. Nad rámec dodržování standardních hygienických návyků a přiměřené opatrnosti nebudeme v našich doporučeních cestování do těchto zemí nijak omezovat,“ přiblížil ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Do zemí se středním rizikem (= oranžové) budou platit pro české občany stejná pravidla jako pro cestování do států s nízkým rizikem, tedy cestování bez omezení; pro cizince bude při cestování do ČR platit povinnost předložit negativní test nebo nastoupit do karantény.

Do zemí s vysokým rizikem nákazy (= červené) bude platit povinnost předložit negativní test nebo nastoupit karanténu při návratu do ČR jak pro české občany, tak pro cizince.

Data ECDC bude ministerstvo zdravotnictví vyhodnocovat jednou týdně a na jejich základě se bude zařazení zemí dle vývoje tamní epidemiologické situace měnit. Ministerstvo zahraničí bude dle tohoto rozdělení upravovat doporučení na cesty, které zveřejní do pátku 5. června. Jejich platnost bude od 15. června 2020.