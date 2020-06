Cestování do Thajska

V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem v Thajsku je cestování do země i v jejím rámci zásadně omezeno. Případní zájemci o cestu do Thajska by proto měli věnovat zvýšenou pozornost následujícím informacím:

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

V souvislosti s ukončením platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území České republiky Ministerstvo zahraničních věcí ČR i nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě.

Více informací k aktuálním podmínkám vycestování viz Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Ministerstvo vnitra ČR.

2. VSTUP DO THAJSKA, TRANZIT A POBYT:

Aktuálně platí zákaz vstupu cizinců do Thajska a jejich tranzitu v rámci země. Případné výjimky je třeba řešit s Velvyslanectvím Thajského království v Praze.

V důsledku omezení letecké dopravy a možností návratu do země původu thajská vláda schválila automatické prodloužení veškerých typů víz, jejichž platnost skončila/skončí mezi 26. 3. a 30. 4. 2020, do 31. 7. 2020. Detailní informace viz thajský Imigrační úřad.

3. DOPRAVA:

Všechny mezinárodní lety do Thajska jsou zakázány do 30. 6. 2020. V rámci vnitrostátní dopravy je stále omezeno používání určitých prostředků hromadné dopravy či dopravních tras. Postupně dochází k obnovování vnitrostátní letecké dopravy. Situaci je třeba ověřit s příslušným letištěm nebo leteckou společností.

Stále platí doporučení vyhnout se jakýmkoliv neodůvodněným cestám mezi provinciemi. Pohyb je monitorován a na silnicích jsou stále policejní kontrolní stanoviště. Při příjezdu z některých provincií platí povinná 14denní karanténa.

V případě nutnosti (např. cesta na letiště) má cestující povinnost po celou dobu cesty používat ústní roušku a podrobit se na vyzvání zdravotní kontrole. Pro případ cesty na letiště naleznete v příloze doprovodný dopis ZÚ Bangkok v thajštině a angličtině.

Platí zákaz vycházení od 23:00 hod. do 03:00 hod. Porušení zákazu může být potrestáno až dvěma lety odnětí svobody či pokutou do výše 40 000 THB. Výjimku ze zákazu vycházení mají pouze osoby, které musí vyjít ze zcela nutných důvodů (urgentní lékařská péče) a turisté cestující k odletu na letiště (nutno doložit).

Městská hromadná doprava v Bangkoku včetně nadzemní dráhy BTS a metra MRT funguje od 05:30 do 22:30 hod.

4. OPATŘENÍ:

V Thajsku nadále zůstávají v platnosti některá preventivní opatření. Platí striktní dodržování osobní hygieny a omezení fyzického kontaktu (social distancing), zákaz sdružování většího počtu osob, zavřena zůstává většina restaurací (lze objednat take-away) a barů, zakázány jsou koncerty (kina a divadla od 1. 6. fungují s max. kapacitou 200 návštěvníků), uzavřena je též stále většina národních parků a historických památek.

Pokud se u někoho objeví symptomy nákazy koronavirem, platí povinnost nejpozději do tří hodin o svém stavu informovat thajské orgány.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Thajský úřad pro civilní letectví

Thajské ministerstvo zdravotnictví