Evolent získá z Passportu zpět investované peníze

Management Evolent Health včera na konf. hovoru komentoval páteční informaci, že jeho dceřiná společnost Passport Health nezískala ani napodruhé kontrakt na čerpání prostředků z programu Medicaid ve státě Kentucky. Management uvedl, že firmu rozhodnutí překvapilo a že po získání dalších informací se rozhodnutí pokusí napadnout.

Vzhledem k tomu, že Passport má současný kontrakt do konce roku, výhled na letošní rok je nedotčen: Evolent čeká tržby 935-985 mil. USD a zisk EBITDA 24-32 mil. USD. Pokud Passport přestane k 1.1. 2021 poskytovat služby, Evolent čeká příští rok pokles tržeb na cca 900 mil. USD. EBITDA marže by měla být i příští rok minimálně na úrovni, kterou firma očekává pro letošek, tj. cca 3 %.

Klíčovou informací je, že Evolent by měl získat zpět z Passportu veškeré investované prostředky. Passport má nyní v hotovosti cca 110 mil. USD a tento stav by se měl do konce roku ještě zvýšit, přičemž Evolent očekává, že si tuto sumu příští rok z Passportu vyplatí. Evolent má navíc nyní v hotovosti asi 89 mil. USD. Šéf Evolentu proto očekává, že firma nebude mít potíž s hotovostí a že splatí či refinancuje všechny dluhy v jejich splatnosti.