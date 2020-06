Trhy pokračují v nákupním sentimentu

V růstu pokračovaly i ceny ropy, podle informací jsou OPEC a Rusko blízko dohodě o prodloužení snížených produkčních kvót za situace, kdy se ceny již kolem 35 USD za barel dostávají do úrovní, kdy pro producenty dává smysl obnovovat těžbu, což může potenciálně brzdit pokračující růst směrem vzhůru, pokud by nepokračoval adekvátní růst poptávky.

Firma Eli-Lilly oznámila, že začala s první fází klinického testování potenciálního léku na COVID-19 pomocí protilátek. Výsledky by měly být známy do konce června.

Jiná farmaceutická firma, Gilead Sciences oznámila, že lék remdesivir v rámci třetí studie ukázal mírné zlepšení u středně těžce zasažených pacientů, jímž byl podáván lék po dobu 5 dní, výsledky u pacientů, jímž byl lék podáván 10 dní nebyly statisticky významné. Výsledky tudíž příliš nenaplnily očekávání a akcie firmy klesaly o 3,5%.

Výrobce her Zynga oznámil, že koupí tureckého výrobce mobilních her Peak, za 1,8 mld. USD z poloviny za hotovost a z poloviny v akciích. Firma si od toho slibuje zvýšení aktivních denních uživatelů o 60% a přístup k jiné zákaznické skupině mimo USA. Akcie firmy po oznámení přidaly 5%, letos rostou již přes 57%.

Výsledky dnes zveřejní telekonferenční firma Zoom Video Communications, jenž patřila v koronavirové krizi k preferovaným akcím a letos posilovala o 200%, investoři budou sledovat, zda se rapidní nárůst počtu uživatelů adekvátně promítne do hospodářských výsledků a ospravedlní vysokou valuaci na úrovni 350x očekávaného P/E.

Jan Šafránek, analytik České spořitelny