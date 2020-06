Zpřesněný odhad zmírnil propad HDP

Druhý odhad statistického úřadu o dvě desetiny procentního bodu zlepšil předchozí údaj – český hrubý domácí produkt tak v prvním čtvrtletí 2020 meziročně spadl o 2,0 %. Oproti poslednímu loňskému čtvrtletí došlo ke snížení výkonu tuzemské ekonomiky o 3,3 %. Za propadem stojí především investiční aktivita a zahraniční poptávka, naopak vyšší výdaje vládních institucí přispěly pozitivně a bránily ještě hlubšímu propadu ekonomiky. Výdaje domácností mezičtvrtletně klesly o 2 %, v meziročním srovnání pak stagnovaly.

Na straně tvorby byl pokles přidané hodnoty nejvíce ovlivněn vývojem ve v odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství (pokles o 4,9 %) a zpracovatelském průmyslu (-3,4 %) . Mezi úspěšná odvětví české ekonomiky se v prvním čtvrtletí řadily informační a komunikační činnosti, kde přidaná hodnota meziročně přidala téměř 4 %. Dobře si vedlo i stavebnictví, jehož výkon se meziročně zvedl o 2,5 % a sektor veřejné správy včetně vzdělávání a zdravotnictví, kde se přidaná hodnota zvedla o 1,5 %.

České hospodářství nečekají lehké časy ani v nejbližších měsících . Podstatnou část dubna byla ještě v platnosti karanténní opatření, což znamená delší odstávky a ztížené výrobní podmínky. Ani po uvolnění restrikcí však nebude návrat na standardní fungování jednoduchý. Lze proto očekávat, že ekonomický výkon ve druhém čtvrtletí bude zasažen ještě mnohem výrazněji a pokles HDP s velkou pravděpodobností dosáhne dvouciferných hodnot. Podobně nebo ještě hůře jsou na tom i naši hlavní obchodní partneři. Firmy zasažené propadem poptávky nebudou mít dostatek prostředků na investice ani na zvyšování mezd a lidí bez práce bude postupně přibývat. Hospodářský pokles se tak bude táhnout ještě dlouhé měsíce a do kladných hodnot (v meziročním srovnání) se zřejmě letos již nepodíváme.

Nicméně během druhé poloviny roku by se ekonomická situace měla začít postupně normalizovat, předpokládáme ale, že návrat na předkrizové úrovně bude dlouhodobý a potrvá nejspíš několik let. V souhrnu za letošní rok čekáme pokles ekonomiky o 7,6 %, příští rok by již situace měla být o poznání lepší a dynamika růstu by se měla výrazně zvednout.



Autor: Luboš Růžička, analytik

Editor: Helena Horská, hlavní ekonomka

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.