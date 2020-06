Alžírsko se otevírá zahraničním investicím

02.06.2020 / 09:19 | Aktualizováno: 02.06.2020 / 09:30

Neslavné investiční pravidlo platné od roku 2009 stanovující podíl zahraničního subjektu společného podniku na minoritních 49 % se od letošního roku nebude vztahovat na žádný nově založený společný podnik mimo ty operující v tzv. strategických oborech. Alžírsko se nyní potýká s nemalými ekonomickými problémy, které jeho hospodářství trápí již od ropné krize roku 2014, a postupně hledá nové cesty k prosperitě. Na pozadí mnoha obchodních a celních bariér se snad blýská na lepší časy a Alžírsko bude postupně měnit kurz směrem k otevřené mezinárodní obchodní výměně.





Za strategický sektor se rovněž stále považují veškeré aktivity ve vojenské oblasti včetně aktivit spojených se stavbou a údržbou železnic, přístavů a letišť, veškerá těžba surovinových zdrojů, ať už podzemní či pozemní mimo doly a zdroje agregátů. Patří mezi ně také farmaceutický průmysl a energetický průmysl. Energetický sektor byl definován jako strategicky významný již zákonem o uhlovodících a pro investice v něm platí zvláštní pravidla. Mimo olejářský a plynárenský průmysl se ovšem za strategický považuje také veškerá přenosová soustava a kabelová síť elektrické energie a distribuční síť plynných uhlovodíků vzdušná i pozemní.

Všechny ostatní sektory již nepodléhají investičnímu pravidlu 49/51. Na zrušené investiční pravidlo pak navazuje zrušení předkupního práva, které je nahrazeno povolením realizace dalších zahraničních investic bez nutnosti spolupráce s tuzemskými investičními partnery. Jakkoliv právníky text nemůže zcela uspokojit, jelikož prováděcí nařízení zveřejněna nejsou, a otázka retroaktivity pro již uplynulé měsíce není objasněna. Alžírsko zmíněným dodatkem vykročilo vstříc zahraničním investicím, které jako zdroj příjmů byly vládou dlouhodobě zanedbávány. Poměr FDI k HDP v Alžírsku nedosahuje ani 20 %, zatímco v případě Egypta sahá k 50 %, v případě Maroka v roce 2018 překročilo hranici 50 % a v případě Tuniska, sice v absolutních číslech zahraniční investice dosahují nejméně ze zemí v regionu, ale percentuálně pak tvoří přes 67 % tuniského HDP.

Preferenční režim pro dovoz komponent

Zrušení preferenčního režimu na dovoz CKD a SKD dílů pro automobilový průmysl, který byl poslední rok trnem v oku ministerstvu průmyslu a dolů, a který měl alžírskou pokladnu připravit o miliardové příjmy, bude nyní nahrazeno dovozem kompletních osobních vozů. Alžírští koncesionáři tak o své podnikání nepřijdou a zahraniční producenti automobilů se vrátí k vývozu celých vozů tak, jak ho v Alžírsku realizovali do roku 2016. V tomto kontextu uzavře svou montážní linku Gloviz provozující značku KIA v Batně a to ke konci května t.r. Koncesionář značky Škoda SOVAC pro změnu dokončí montáž uvolněných komponent během jednoho roku, a obslouží tak klienty, kteří již vozy uhradili. Dovoz nových vozů ze světa bude navíc královsky zdaněn, a to ve výši 100 000 - 2 miliony DZD.

Alžírská vláda také nařídila zvýšení srážkové daně na poskytování přeshraničních služeb z původních 24 % na 30 %, chce tak zahraniční podniky podpořit k otevření jejich poboček na území Alžírska.

Dovoz komponent pro strojní, elektrický a elektronický průmysl a náhradní díly je osvobozen od cel a DPH po dobu 2 let s možností prodloužení. Provozovatelé montážních linek v Alžírsku tak mohou využívat preferenčního režimu, a navýšit tak výrobu, vláda tím zároveň předpokládá úspory na devizovém účtu.

Vedle tradičních oborových příležitostí, jejichž výčet naleznete v Mapě oborových příležitostí – Alžírsko dostupné na www.businessinfo.cz , v zemi bude narůstat zájem i o smart řešení, zemědělskou techniku a technologii a zdroje obnovitelných energií. Obchodně-ekonomický úsek je Vám k dispozici na commerce_algiers et mzv.cz

Mgr. Alena Štojdlová, vedoucí obchodně-ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Alžíru