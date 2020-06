Strašák brexit. Libra může oslabit hlavně vůči euru

Britská libra, podobně jako ostatní měny skupiny G10, v posledních dnech profitovala z všeobecně slábnoucího dolaru. Opačný scénář, tedy její oslabení, jsme pak viděli proti euru či české koruně. Další výhled přitom není nikterak pozitivní, zejména s tím, jak se budeme přibližovat ke konci aktuálního měsíce. Dá se tak předpokládat, že britská měna bude jen velmi obtížně hledat pevnější půdu pod nohama.

Faktorů, které hrají v neprospěch libry, je hned několik. Prvně jde o dopady koronaviru. V jejich případě jsme sice svědky začátku otevírání britské ekonomiky, ve srovnání se zbytkem Evropy však půjde o zpožděný a evidentně pomalejší proces. Vedle toho se do hry vložila spekulace o možném snížení britských úrokových sazeb do záporu. Zástupci Bank of England se sice po prvních zmínkách o tomto kroku snažili trhy uklidnit tím, že jde pouze o teoretické uvažování, některé pozdější komentáře však již nevyzněly natolik jistě. Alespoň z našeho pohledu.

A podobně situaci vnímají i někteří tržní účastníci. Od poloviny minulého měsíce vidíme, že britské peněžní trhy s možností posunu sazeb Bank of England do záporu počítají již v prvním čtvrtletí příštího roku. Pravděpodobnost snížení pod nulu je však zatím tak malá, že se na spotovém kurzu libry projevila velmi mírně a především pouze krátkodobě. Stále předpokládáme, že se centrální banka k tomuto kroku nerozhodne, resp. určitě ne na červnovém zasedání. Tam se můžeme, podobně jak to čeká většina trhu, dočkat spíše navýšení programu kvantitativního uvolňování fungujícího za situace stabilních sazeb na hranici 0,1 %.

Hlavním rizikem potenciálně slabší libry bude obchodní vyjednávání britských zástupců s Evropskou unií. Britská vláda se zavázala, že tranzitní brexitové období nebude delší než do konce letošního roku, s dohodou nebo bez. Existuje však možnost prodloužení tohoto termínu, a to za předpokladu, že o ni Británie požádá do konce června. A právě to je evidentní kámen úrazu. Objevuje se čím dál více názorů, že Britové nic prodlužovat opravdu nechtějí, což by připravilo základy pro ještě větší nervozitu s tím, jak se budeme přibližovat konci roku. Víra v pokrok je pak, soudě dle mnohých komentářů, velmi slabá i na evropské straně.

Nedosažení dohody, resp. sílící spekulace o této variantě, by se na kurzu libry projevila podobně jako obava z tvrdého brexitu v minulém roce. V kombinaci s dopady koronaviru a nejistého ekonomického výhledu by tak pro libru rozhodně nešlo o nic pozitivního. Dá se tedy předpokládat, že červen jakožto doba první intenzivní vlny vyjednávání bude z hlediska kurzu tzv. cable, jak se libře přezdívá, turbulentní.

Zajímavá je v tomto směru pozice trhu z hlediska zajištění. Měsíční tenor zajišťovací opční strategie risk reversal páru GBPUSD sice zůstává v záporných hodnotách značících převahu put opcí nad cally, od poloviny března je však vidět, že tato převaha postupně slábne. V podstatě ten samý vývoj pak reflektuje i dvouměsíční časový rámec téhož instrumentu, potažmo šestiměsíční blížící se ke konci letošního roku, a tedy dosavadnímu limitu tranzitního období.

V případě eura proti libře je vidět jasně převažující zajištění proti oslabení britské měny, které sílí již od začátku května, a to v tenorech od jednoho až po šest měsíců. Jednoměsíční instrument přitom na začátku aktuálního týdne naznačuje o něco viditelnější posun směrem k větší převaze call opcí EURGBP nad puty. To lze ztotožnit právě s nejistotou ohledně (ne)možné britské žádosti o prodloužení tranzitního období. A nakonec, to samé potvrzuje i vývoj časové křivky implikované volatility páru EURGBP, kde je vidět citelnější nárůst při přechodu z dvou týdnů na tři a na jeden měsíc.

Otázkou tak je, u kterých párů by možné oslabení libry mohlo být nejcitelnější. Vzhledem k vývoji posledních dní bychom vypíchli především libru proti euru. Jestliže si evropská měna udrží pozitivní sentiment, který mimo všeobecného oslabování dolaru podporuje i vidina evropské koordinované fiskální pomoci, v rámci jednoho měsíce bychom mohli vidět posun až k rezistenci těsně pod 0,91 EURGBP, konkrétně 0,90834 EURGBP.

Scénář posunu ke slabším hodnotám bychom mohli vidět i u libry proti koruně. K tomu by však bylo potřeba udržení relativně optimistické nálady globálních trhů, která společně s posilujícím eurem proti dolaru pomáhá české měně k silnějším hodnotám. Velkým rizikem tohoto scénáře je zhoršení sentimentu u rizikovějších měn, včetně koruny, případně i stále možné snížení sazeb ČNB na technickou nulou. Při pohledu na domácí tržní sazby není tento krok v červnu očekáván, jestliže by se ale začaly množit i pouhé spekulace o jeho provedení, směr koruny by vzhledem k predikci trhu nabral směr ke slabším hodnotám. Podle nás ale bankovní rada ČNB nakonec nechá úroky beze změny na současných 0,25 %.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1125 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,97 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1062 do 1,1169 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 26,75 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 26,76 až 26,96 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,98 až 24,35 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.