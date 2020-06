Covid-19 urychluje osud Hongkongu

Loňské protesty v Hongkongu Číně viditelně pocuchaly nervy, přesto se ve vztahu k ostrovu krotila. Uspořádala sice vojenské manévry na pevnině na dohled Hongkongu, její vojenská posádka přímo na ostrově ale kasárna opustila pouze, aby vyčistila ulice od zbytků barikád po protestujících. Důvod pro opatrnost měla Čína vlastně stejný, jakým byla znepokojena Británie při předání Hongkongu: strach z hospodářského kolapsu prominentního asijského finančního centra v důsledku příchodu vlády pevné ruky.

Osud Hongkongu byl zpečetěn v roce 1997, kdy Spojené království předalo Číně kolonii v souladu se smlouvami z 19. století. V té době bylo největší obavou Číny, že si zahraničí udrží vliv na to, co bylo už součástí její "pevniny". Kompromisem byla politika „jednoho státu, dvou systémů“, mantra Číny vůči Hongkongu a Tchaj-wanu.

Po padesát let by Hongkong mohl pokračovat ve své trajektorii stanovené Brity, než bude plně integrován do pevninských systémů. Možná existovala naděje, že během padesáti letech Čína zmírní svou politiku a bude následovat státy, které opustily komunismus v devadesátých letech. To se však zjevně neděje. Od roku 1997 se Čína rozrostla jako hospodářská a vojenská mocnost. Obavou už není zahraničních vliv. Alespoň ne, jako tomu bylo v 90. letech. Její obavy jsou nyní ekonomické.

Čína může do značné míry blokovat informace o protestech tak, aby „neinfikovaly“ pevninu, a sbírat cenný čas, aby stav vydržel až do roku 2047, kdy je stanoveno převzetí Hongkongu . Čínská vláda má vizi, kterou protestující z Hongkongu nechtějí uznat: dříve či později se Hongkong „vrátí na pevninu”.

Propuknutí epidemie covid-19 však zamíchalo kartami. Je tu ekonomická katastrofa, nezávislá na politických machinacích. Protesty ustoupily nutnosti sociální distance a obav každého jednotlivce o vlastní zdraví a blahobyt.

Ačkoli je Čína plísněna Západem za jednání v počátku nákazy, Západ spolu se zbytkem světa je stále více závislejší na Číně, která je v čele boje proti krizi. Spojené státy se průběžně vzdávají svého postavení globálního leadera. Nyní je v zájmu Číny předvést svou moc a autoritu, když náklady jsou příliš nízké, aby ji odradily.

Demonstranti mohou zuřit, ale hra se chýlí ke konci. Pokud se vydají do ulic, riskují nejen reakci Čínské lidové armády, ale i druhou vlnu pandemie ve společnosti, která má v živé paměti nakazu SARS. Mezinárodní společenství může zuřit, ale riskuje ztrátu čínské výrobní kapacity v boji proti pandemii ve svých zemích a regionech. USA mohou zuřit, ale prezident Trump nutně potřebuje podporu restartu americké ekonomiky před listopadovými volbami, a tedy Čínu, která přislíbila nákupy amerického zboží.

Takové je brutální vystřízlivění po rozmachu protestů v loňském roce. Kdo je ochoten riskovat s Čínou válku, aby jí vyrval a trvale zabezpečil ostrov Hongkong? Nezdá se, že by tu byl hráč, který si na to vsadí. Ať už si o situaci myslíme cokoli, Hongkong był odevzdán Číně v roce 1997.

George Hays II





Vedoucí katedry mezinárodních vztahů





Anglo-American University v Praze