Mnichovská zajišťovna: Krytím budoucnosti jsou změny počasí

Mnichovská zajišťovna větří nový trh odbytu pojištění. Podle ní poroste pojišťování proti rizikům vlivem počasí. Je tomu tak kvůli stoupajícímu významu větru a slunce pro výrobu elektrického proudu. A experti Mnichovské zajišťovny už rovnou vyčíslili potenciál: hraje se podle nich o dodatečných 5 miliard EUR.

„Dodatečný objem pro zajišťovny na trhu s pojištěním proti vlivu počasí vzroste přibližně o 5 až 10 dalších procent ročně,“ odhadl vývoj Rupert Wimmer, expert na povětrnostní rizika Mnichovské zajišťovny na dotaz novinářů z agentury Reuters. „Nejpodstatnějším hnacím motorem tohoto segmentu je nárůst významu obnovitelných zdrojů při výrobě elektrické energie a nutnost zabezpečit se před volatilní produkcí a dynamickými změnami cen proudu.“



Vedle Mnichovské zajišťovny figurují na trhu těchto rizik také Swiss Re, Allianz a japonská společnost Sompo. Zabezpečení jsou konstruována většinou v podobě varovných aplikací před nepřízní počasí, nákupních a prodejních opcí. Kupující se tak finančně chrání před rozmary počasí – příliš silnému nebo naopak moc slabému větru, přílišnému slunečnímu záření nebo naopak absenci slunečních paprsků.

„Zvýšené rychlosti větru v posledních týdnech byly už například u mnohých našich zákazníků pod krytím,“ sdělil Rupert Wimmer. Vichřice roztočily větrné elektrárny na rekordní objemy energie, zatímco plynové a uhelné elektrárny ve stejné době utrpěly ztráty snížením ceny energie v důsledku nadbytečné nabídky a menší spotřebě kvůli mírným teplotám.

Mnichovská zajišťovna odhaduje trh s povětrnostními riziky jen na území USA na 3 až 4 miliardy USD. V Evropě je ve hře dodatečný byznys za více než miliardu EUR. Latinská Amerika představuje hodnotu 200-400 milionů USD. Wimmer by rád pokryl i německé městské elektrárny jako potenciální cílovou skupinu, ale mnozí klienti by váhali. „Často to trvá dva až čtyři roky, než se obchod uskuteční. Mnohdy je zapotřebí prožít rok skutečně špatný na počasí, aby rozpoznali, že to může být opravdu bolestivé.“