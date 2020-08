Expert: Proč vlastně v Německu nepojišťovat uhlí a hazard?

Proč by se neměly v Německu až do roku 2038 pojišťovat uhelné elektrárny? To je aktuálně doslova provokace a nikoli nevinná otázka. Přesto ji před novináři vyslovil Norbert Rollinger, šéf pojišťovny R+V.

Zatímco společnosti jako Allianz, Mnichovská zajišťovna nebo Talanx hloubí ze všech sil mezi sebou a uhlím propast, nejvyšší manažer z R+V v tom nevidí problém. A stejně to má s hazardem – také ho chce dál pojišťovat. Norbert Rollinger je věcný člověk, právník a šéf provozu. Podle svého okolí rád domýšlí vše až do konce, než poskytne své názory veřejnosti. A lze předpokládat, že se zachoval stejně, než se vyjádřil ke kontroverzním tématům uhlí a hazard. Jeho názory jsou přímočaré a zřejmé, nicméně není vyloučeno, že si jimi zadělal na problémy. „Pokud politici rozhodli, že uhelné elektrárny budou odstaveny v roce 2038, znamená to pro mě jednoznačně: po roce 2038 už určitě uhelné elektrárny pojišťovat nebudu, ani v Německu a ani jinde,“ vysvětlil svůj postoj. Současně z toho vyplývá, že aktuálně ale nespatřuje žádný problém v poskytování pojistné ochrany v současnosti. Jiné společnosti to vidí jinak – například velcí hráči Axa nebo Swiss Re jsou přesvědčeni, že musí s uhlím skoncovat jako výraz spoluodpovědnosti za budoucnost. A aktivisté se na pojišťovny rovněž zaměřili, aby je obrátili na svoji stranu. Nyní se dá očekávat, že se jejich zájem soustředí na Rollingera. A hazard je v pořádku? Společnost R+V hodlá i nadále pojišťovat také hazard a loterie. Rollinger to potvrdil svým dalším vyjádřením. „Pokud je hazard v Německu povolen, a to je, tak proč bychom se my měli stát prodlouženou rukou moralistů?“ ptá se řečnicky bez obalu. Důsledné by podle něj bylo rozhodnutí, že takové hry jsou zakázány, protože to už není společensky a politicky žádoucí. Zní to celé logicky, ale v dnešní době jsou takové výroky ke sporným tématům riskantní. Být „zelený“ je jaksi tak trochu hysterickým příkazem doby. Nyní se ukáže, jak se povede R+V z Wiesbadenu po tak otevřených nepopulárních vyjádřeních.

Zdroj: versicherungswirtschaft-heute.de